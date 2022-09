Dawn of the DCU: Dark Crisis on Infinite Earths introduce la nuova alba del DC Universe

Mentre in concomitanza con la conclusione dell’evento Dark Crisis on Infinite Earths, l’Universo DC verrà rimodellato con l’iniziativa Dawn of the DCU. L’editore ha infatti annunciato la prossima era editoriale per i suoi fumetti: L’alba del DCU. Il tutto si sviluppa a partire da Dark Crisis on Infinite Earths #7, il finale della serie, in arrivo sugli scaffali il 20 dicembre.

In Dark Crisis on Infinite Earths #7, scritto da Joshua Williamson e disegnato da Daniel Sampere, gli eroi rimasti su Terra-0/Prime si scontreranno con la Dark Army di Deathstroke, ma quella che la DC definisce “la guerra finale” è appena iniziata. La Justice League è tornata insieme alle Terre Infinite, ma naturalmente c’è un costo.

“It’s always darkest before the dawn…”

Our final cover for Dark Crisis on Infinite Earths #7 will be an acetate cover!

“È sempre più buio prima dell’alba… e ora ci siamo. Una nuova alba dell’Universo DC”, dice Williamson nell’annuncio. “Tutto questo evento è iniziato con la morte, quindi qui finiamo con la vita. Il nostro epico ultimo numero mostra perché l’Universo DC è al suo meglio quando aggiunge e fa crescere la mitologia”.

“Fin dall’inizio abbiamo detto che questa serie era una lettera d’amore all’Universo DC e ai grandi eventi, e i lettori lo vedranno con questo numero. Daniel e io abbiamo messo molto amore in ogni pagina di questa storia. È stato uno dei progetti più gratificanti e intensi a cui abbiamo partecipato. Ed ecco che alla fine lanciamo il DCU in una nuova entusiasmante direzione!”.

Sampere aggiunge: “Questo numero rappresenta il culmine del progetto più emozionante e importante in cui sia mai stato coinvolto. I fan troveranno un finale epico, scioccante e sentito. Sarà un’esplosione e i fan della DC non dovrebbero perderselo!”.

Non si sa ancora nulla di come impatterà il finale di Dark Crisis on Infinite Earths sulle maggiori serie del DCU, ma è curioso notare come per gennaio, in concomitanza con Dawn of the DCU, tutti i titoli più importanti, da Action Comics a Batman fino a Wonder Woman, avranno concluso le saghe in corso.