McFarlane e Capullo tornano insieme per un nuovo Batman/Spawn

Todd McFarlane e Greg Capullo tornano finalmente insieme pubblicando l’atteso crossover tra Batman e Spawn.

Annunciato al San Diego Comic-Con, Batman/Spawn #1 sarà un one-shot di 48 pagine che arriverà sugli scaffali delle fumetterie il 13 dicembre. È anche la prima volta che Batman e Spawn appaiono insieme sulla carta stampata in quasi tre decenni. Parlando al SDCC, Todd McFarlane ha definito Batman/Spawn #1 il “più grande albo dell’anno” e ha anche definito Greg Capullo il “più grande artista di Spawn di sempre“.

Il tentativo di McFarlane e Capullo di riunire Batman e Spawn era stato pianificato per la prima volta nel 2006. Nel 2015, McFarlane aveva scritto su Facebook per spiegare che il crossover era caduto nel dimenticatoio nel corso degli anni, ma aveva anche condiviso un’immagine inedita di Capullo che mostra Spawn in piedi di fronte alla silhouette di Batman.

“Anni fa c’era un accordo tra me e la DC Comics per realizzare un bel cross-over Batman/Spawn (per chi non è pratico del gergo fumettistico, si tratta di un albo in cui entrambi i personaggi sono presenti nello stesso numero). Per una serie di motivi (soprattutto per colpa mia) il libro non è mai stato realizzato, ma sono state realizzate alcune pagine e pezzi promozionali. [sic]”.

Nel 2019, McFarlane ha rivelato su Twitter che lui e Capullo stavano lavorando a un progetto segreto e disegnavano fianco a fianco per la prima volta in tanti anni di collaborazione.

Capullo, che ha illustrato decine di numeri di Spawn dal 1993 al 2004, sarebbe diventato l’artista principale di Batman dopo il rilancio dell’albo nel 2011 insieme allo scrittore Scott Snyder. Ha definito il look del Cavaliere Oscuro fino al 2016 e ha continuato a disegnare Batman in mega-eventi come Metal e Dark Metal, oltre che nella serie DC Black Label Batman: Last Knight On Earth.

Bruce Wayne e Al Simmons si sono incontrati in due crossover intersocietari. Il primo, Spawn/Batman, è stato pubblicato nel 1994 dalla Image, scritto da Frank Miller con i disegni di McFarlane. La storia mostrava un rapporto antagonistico tra i due eroi e si concludeva in particolare con Batman che lanciava un Batarang in faccia a Spawn.

Il secondo volume, Batman/Spawn: War Devil, pubblicato dalla DC Comics e scritto da Doug Moench, Alan Grant (recentemente scomparso) e Chuck Dixon, con Klaus Janson alle matite. Batman e Spawn assumevano un approccio più cooperativo l’uno con l’altro in questa storia, che li ha visti combattere contro un demone di nome Croatoan. War Devil sarà ristampato dalla DC Comics il 15 novembre per promuovere Batman/Spawn #1.