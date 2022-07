Il crimine prima di Batman in Gotham City: Year One

Tra i primi annunci al San Diego Comic-Con, la DC ha rivelato una serie limitata di sei numeri scritta da Tom King e Phil Hester dal titolo Gotham City: Year One.

Come ha fatto Gotham a diventare una focolaio così prolifico di attività criminali? Gotham City: Year One esplorerà la caduta in disgrazia della città, due generazioni prima che Batman facesse sua la missione di liberare la sua città dai pericolosi criminali.

Scritta da King e Hester, illustrata da Eric Gapstur, colorata da Jordie Bellaire e letterata da Clayton Cowles, Gotham City: Year One seguirà l’investigatore privato Slam Bradley mentre viene coinvolto nel “rapimento del secolo”, ovvero la scomparsa della piccola Helen, erede dei Wayne.

Hester è molto enfatico nell’annuncio:

Tom ha creato una storia che r iecheggerà in tutto il passato e il presente di Batman e spero che le tecniche di narrazione che Eric, Jordie, Clayton e io stiamo mettendo in atto aumentino il suo approccio tagliente. Sono onorato di svolgere un piccolo ruolo nel portare la storica creazione di Siegel e Shuster a un nuovo pubblico e nel dare a una delle più antiche leggende della DC i riflettori accesi che merita”.

King rilancia ponendo la miniserie sullo stesso piano, per quanto riguarda la rilevanza nella mitologia di Batman, delle opere di Snyder, Morrison e Miller:

“Avendo scritto una tonnellata di fumetti di Batman, posso dire che è incredibilmente raro scrivere una serie come questa, in cui si può aggiungere qualcosa di grande ed essenziale al mito del Cavaliere Oscuro, come Scott ha fatto con Court of Owls o Grant ha fatto con l’introduzione di Damian o Frank ha fatto con, beh, tutto ciò che ha toccato.

In Gotham City: Year One, Phil e io vi porteremo in un passato intriso di noir, dove i segreti che hanno fatto sì che Gotham diventasse Gotham, i peccati che hanno fatto sì che Batman diventasse Batman, vengono finalmente e violentemente rivelati”.