Alan Grant, scrittore di Batman, Lobo e Judge Dredd, è morto a 73 anni

Alan Grant, scrittore inglese per le sue lunghe gestioni di Batman, Detective Comics e Judge Dredd, è morto all’età di 73 anni. La sua morte è stata annunciata il 21 luglio su Facebook dalla moglie, Susan, e si è poi rapidamente diffusa sui social media.

Sebbene non siano state fornite le cause del decesso, Grant sarebbe stato malato “per qualche tempo”.

Dopo aver iniziato a lavorare alla storica antologia 2000AD nel Regno Unito, Grant è passato ai fumetti americani con una miniserie del 1987 per la DC intitolata The Outcasts, scritta insieme al co-sceneggiatore John Wagner. Dopo The Outcasts, Wagner e Grant divennero co-sceneggiatori della testata Detective Comics, incentrata su Batman, nel 1988. Tuttavia, Wagner se ne andò rapidamente, lasciando Grant come unico scrittore della testata.

Con l’artista Norm Breyfogle, suo frequente collaboratore in Batman, Alan Grant ha creato personaggi di spicco come Anarky e il Ventriloquo. Il lungo tour di Grant a Gotham City ha incluso anche una run di 24 numeri su Batman, una serie di crossover Batman/Judge Dredd e ben 82 numeri di Batman: Shadow of the Bat, in cui lui e Breyfogle hanno introdotto i cattivi Victor Zsasz, Amygala e Jeremiah Arkham. Alla fine degli anni Novanta ha collaborato con Breyfogle per un paio di miniserie su Anarky.

Alla DC, Grant è stato associato anche all’antieroe Lobo, creato nel 1983 da Keith Giffen e Roger Slifer. Grant ha presentato il cacciatore di taglie intergalattico in L.E.G.I.O.N., uno spinoff di Legion of Super-Heroes, e ha collaborato con Giffen e l’artista Simon Bisley alla prima miniserie di Lobo. A questa sono seguite diverse miniserie e speciali – 64 numeri in tutto – tutti scritti o co-scritti da lui.

Sebbene sia stato associato più strettamente alla DC Comics e a 2000 AD, Grant ha prodotto lavori per l’imprinting Epic Comics della Marvel, per i BOOM! Studios e per una manciata di altri. Ha anche creato The Bogie Man, con Wagner e l’artista Robin Smith.