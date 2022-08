Caos DC-Warner Bros: Shazam 2 rinviato di 3 mesi, Aquaman 2 a Natale 2023

La fusione tra Warner Bros e Discovery ha portato a numerosi sconvolgimenti per quanto riguarda i film e le serie DC Comics ma non solo, coinvolgendo anche due titoli attesi come Shazam: Furia degli Dei e Aquaman and the Lost Kingdom, così come riporta Deadline.

Il primo segnale è stato la cancellazione del film dedicato ai Wonder Twins solo pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale del cast, ma il vero shock è stata la decisione di non rilasciare il film Batgirl nonostante le riprese fossero già ultimate e fosse in fase avanzata di post-produzione (in questi giorni si sono tenuti degli screening riservati ai membri del cast e della crew prima che il film venga archiviato per sempre).

La notizia più preoccupante è stata però il fatto che la decisione di cancellare Batgirl fosse dovuta, piuttosto che all’effettiva qualità del film (per il quale era prevista comunque una distribuzione esclusivamente in streaming su HBO Max), alla volontà di iscrivere a bilancio i circa 90 milioni di budget come perdita secca e usufruire così di una detrazione dalle tasse. Oltre a dare preoccupanti segnali riguardo la situazione economica di Warner Bros Discovery e in particolare di HBO Max, significa che il film non potrà mai essere diffuso in alcuna maniera senza che vengano meno i benefici fiscali.

Nelle settimane seguenti si è poi assistito ad una vera e propria decimazione dei contenuti animati e per famiglie presenti su HBO Max, tra cui anche la serie animata Aquaman: King of Atlantis prodotta dal regista James Wan. In molti casi si trattava di serie presenti esclusivamente sulla piattaforma, che quindi ora non sono più disponibili su nessun supporto legale, cosa che ha gettato nello sconforto centinaia di autori.

Un’altra vittima illustre è stata la serie animata Batman: Caped Crusader, progetto che univa, oltre a J.J. Abrams, il regista dell’ultimo, acclamato film The Batman Matt Reeves al leggendario autore della serie animata del Cavaliere Oscuro Bruce Timm. La serie, che conta nel team creativo anche due storici sceneggiatori di Batman del calibro di Ed Brubaker e Greg Rucka, non sarà più diffusa da HBO Max ma sarà venduta ad una piattaforma esterna.

Ora l’ultima notizia che preoccupa i fan DC riguarda la distribuzione cinematografica dei prossimi lungometraggi: se Black Adam, di cui è già partita la campagna promozionale, non subirà sorprese rispetto alla sua data di uscita fissata per il prossimo 20 ottobre, risulterà essere il solo film Warner Bros Discovery, insieme a Don’t Worry Darling di Olivia Wilde, in uscita da qui a fine anno.

Shazam: Furia degli Dei è stato infatti posticipato di tre mesi, dalla sua prevista uscita natalizia al 17 marzo 2023, nella data che Warner Bros aveva inizialmente destinato all’altro titolo DC Aquaman and the Lost Kingdom. Il sequel delle avventure di Aquaman addirittura è stato destinato ad un’uscita nel periodo natalizio del prossimo anno, un rinvio quindi di addirittura nove mesi.

Ancora nessuna notizia riguardo all’uscita di The Flash, film che deve fare anche i conti con le problematiche relative ai fatti di cronaca che circondano il protagonista Ezra Miller.