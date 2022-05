Il film sui Wonder Twins è stato cancellato?

La fusione tra Warner Bros e Discovery ha comportato un profondo ripensamento delle strategie di espansione dei personaggi DC tra cinema e streaming, e una delle prime vittime di questo cambio sembra che possa essere stato The Wonder Twins, il film HBO Max di Adam Sztykiel che pare sia stato cancellato nonostante dovesse iniziare la produzione a breve.

ThatHastgagShow ha riportato la notizia che i vertici di Warner Bros Discovery hanno bloccato la produzione del film che sarebbe dovuta iniziare ad Atlanta il prossimo 5 luglio.

Non più tardi di due settimane fa infatti si era diffusa la notizia che KJ Apa e Isabel May erano stati scelti per i ruoli dei protagonisti, Zan e Jayna. La stessa Isabel May, qualche giorno fa, parlando con Rodrigo Perez di ThePlaylist si diceva estremamente entusiasta per il progetto che si apprestava a girare.

Unless this is like breaking, breaking news, we just talked to the star of it like 3 days ago, she’s psyched to make this movie, and this would be major news to her. https://t.co/xPdgth5aJ3 — Rodrigo Perez (@YrOnlyHope) May 1, 2022

Il fatto che The Wonder Twins sia stato cancellato può anche essere legato al fatto che, come è emerso anche dai recenti panel della CinemaCon, gli studios stanno nuovamente concentrando le risorse sulle sale cinematografiche piuttosto che sulle piattaforme di streaming.

Il declino di Netflix e i grandi successi come Spider-Man: No Way Home e The Batman, in confronto ai risultati ottenuti dai film rilasciati sulle piattaforme streaming come Black Widow, Wonder Woman ‘84 o Godzilla vs Kong, hanno convinto i vertici degli studios che la sala cinematografica è ancora il veicolo migliore per realizzare introiti dalle varie proprietà intellettuali, e che la diffusione in streaming non regge assolutamente il confronto.

Sembra quindi che Warner Bros Discovery stia pensando ad una maggiore razionalizzazione dei vari progetti DC, testimoniata anche dal netto ridimensionamento dell’Arrowverse. Seguendo un po’ la scia dei Marvel Studios, i prodotti per lo streaming di HBO Max saranno maggiormente spin-off dei grandi blockbuster cinematografici, che riprendano quel pubblico e lo tengano “attivo” fino all’uscita di altri sequel in sala, fungendo un po’ da traghettatori. Ecco quindi perché gli spin-off di The Batman dedicati a Pinguino e ad Arkham hanno ricevuto via libera, mentre progetti più indipendenti come Blue Beetle e Batgirl dovrebbero invece essere spostati in sala. Un film dal tono decisamente minore, probabilmente non abbastanza ambizioso per la sala come The Wonder Twins non avrebbe aggiunto granché alla libreria di HBO Max, per cui è stato cancellato.