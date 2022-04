The Flash e Superman già rinnovate, in bilico Naomi e Stargirl

Cancellate Legends of Tomorrow e Batwoman, The CW rompe l’Arrowverse

L’Arrowverse non esiste più, almeno non per come era stato progettato inizialmente da The CW, la più giovane e teen delle reti generaliste americane. Il network nato dalla fusione di WB e UPN ha infatti deciso di cancellare Legends of Tomorrow e Batwoman, rispettivamente dopo la settima e terza stagione.

Lo hanno comunicato via Twitter i rispettivi showrunner, Keto Shimizu (Legends) e Caroline Dries (Batwoman). tristi ma grati per il lavoro fatto finora. Entrambi avevano recentemente parlato dei piani per le rispettive nuove stagioni, ma se quello di Batwoman era stato pensato come possibile series finale nonostante una grande domanda rimasta insoluta, quello di Legends è a tutti gli effetti un season finale aperto, con l’introduzione del tanto atteso personaggio DC Comics Booster Gold (interpretato dall’attore di Scrubs Donald Faison) che avrebbe aperto una grande storyline per tutti i protagonisti.

Cancellate Legends of Tomorrow e Batwoman, il futuro dell’Arrowverse

Se già l’Arrowverse aveva cambiato nome in CWverse dopo la chiusura (con un finale e una stagione abbreviata) di Arrow nel 2020, del grande universo televisivo condiviso DC sono rimasti The Flash e Superman & Lois (già rinnovati per una nona e terza stagione, rispettivamente). La nona stagione di The Flash potrebbe essere l’ultima in versione ridotta, come fu per la serie madre da cui partì tutto Arrow.

Rimangono in bilico le nuove serie Naomi (la prima con una protagonista supereroina afroamericana) e Stargirl (acquisita dall’ex servizio streaming DC Universe), di cui si attende la terza stagione. Ci sono poi le nuove possibili serie U Justice con l’ex attore di Arrow David Ramsey che tornerebbe nei panni di John Diggle e Gotham Knights, non ancora ordinate ufficialmente. Sembrano fuori discussione al momento anche i maxi-crossover evento che aveva coinvolto più serie fino all’anno scorso.

In Italia la programmazione di Legends of Tomorrow e Batwoman è sospesa da uno-due anni e con la chiusura a inizio anno dei canali Premium Mediaset, non si sa ancora che fine faranno le stagioni inedite (siamo fermi alla quinta di Legends e alla prima di Batwoman, prima ancora del cambio di cast della protagonista, quindi).