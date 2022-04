Arriva Magog: Kingdom Come sarà il prossimo crossover Arrowverse?

A giugno il supercriminale della DC Magog entrerà a far parte dell’Arrowverse della CW/DC, ma resta da vedere se lui e/o Kingdom Come, l’acclamata storia del 1996 che lo vedeva come antagonista, saranno adattati ai programmi TV della CW.

Il supercriminale introdotto nella seminale serie limitata del 1996 da Mark Waid e Alex Ross si unirà ufficialmente al canone televisivo CW/DC in Earth-Prime #6 di giugno, sottotitolato “Hero’s Twilight“, il finale dell’evento di tre mesi a fumetti Earth-Prime.

Lanciato martedì 5 aprile con Earth-Prime #1: Batwoman, i primi cinque numeri di Earth-Prime mettono in luce un’attuale serie TV CW/DC, con alcuni degli attori, sceneggiatori e showrunner dello show coinvolti nella creazione di ogni storia. La DC in precedenza aveva rivelato una minaccia “incombente sullo sfondo” di ogni storia e che il sesto numero avrebbe caratterizzato un crossover di tutti i personaggi degli speciali precedenti, ma non ha rivelato la minaccia che si uniscono per affrontare.

Ora è stato rivelato che si tratta di Magog, in quello che potrebbe essere una sorta di prologo a Kingdom Come nell’Arrowverse.

I suoi “alleati” saranno altri supercriminali rivelati nelle pagine dei primi cinque speciali insieme a Earth-Prime #1: Batwoman: Earth-Prime #2: Superman & Lois (19 aprile), Earth-Prime #3: Legends of Tomorrow (3 maggio), Earth-Prime #4: Stargirl (17 maggio) e Earth-Prime #5: The Flash (7 giugno).

Earth-Prime #6: Hero’s Twilight, 48 pagine in uscita il 21 giugno, è co-scritto dagli sceneggiatori di The Flash Jeff Hersh e Thomas Pound con i disegni di Will Robson che fanno il suo debutto nella DC e una copertina di Kim Jacinto.

La DC e Warner Bros. Television hanno chiarito che la trama è ambientata nel canone dei programmi TV e che gli speciali sono scritti dai creatori coinvolti negli spettacoli e approvati dai produttori dei programmi televisivi della CW. Ma non hanno dato alcuna indicazione che la serie di fumetti sarà qualcosa di più di una divertente avventura stampata per i fan degli spettacoli.

Ma tenendo conto del canon, dei tempi della serie e del fatto che Kingdom Come si adatterebbe logicamente a un crossover live-action dell’Arrowverse, la domanda deve essere posta.

Creato dall’illustratore Alex Ross e dallo scrittore Mark Waid, Kingdom Come è uno dei fumetti più acclamati e più venduti della DC nella sua lunga storia.

Per i suoi ultimi cinque crossover annuali, “Invasion“, “Crisis on Earth-X“, “Elseworlds“, “Crisis on Infinite Earths” e “Armageddon“, la CW ha selezionato le trame degli eventi dei fumetti DC, utilizzando titoli e trame pre-esistenti. La prossima stagione probabilmente seguirà questo schema.

A causa della sua vasta portata, Kingdom Come non è mai stato adattato in un altro mezzo prima, e per questo sarebbe un’ottima scelta trasportare Magog e il resto in live-action.

Infine, va notato che l’Arrowverse ha già suggerito il futuro di Kingdom Come. In “Crisis on Infinite Earths“, Brandon Routh, che in precedenza interpretava Ray Palmer/l’Atom, si è sdoppiato e ha anche ripreso il suo ruolo cinematografico del 2006 come Superman, ma un uomo d’acciaio più anziano ispirato alla versione Kingdom Come del personaggio . Un’espansione di quel mondo in live-action con versioni precedenti degli iconici eroi della DC (qualcuno ha pensato a Lynda Carter nei panni di Wonder Woman… finalmente?) è piena di possibilità per l’Arrowverse.