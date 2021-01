Il crossover per l’Arrowverse del 2021 di CW, che è stato già notevolmente ridimensionato dopo il massiccio impatto di “Crisi sulle Terre Infinite”, sarà ora completamente cancellato.

Arrowverse – Le ragioni dietro la cancellazione del crossover

Il crossover, che doveva avvenire tra Batwoman e Superman & Lois, non avrà più luogo a causa delle sfide al processo di ripresa avvenute durante la pandemia da COVID-19. Il passaggio sarebbe stato difficile, visti i protocolli di sicurezza rafforzati a causa della pandemia: ci sarebbero state nuove persone nella produzione, e probabilmente solo per una settimana. C’era anche il rischio che se qualcuno fosse risultato positivo al COVID-19, si sarebbe potuta interrompere la produzione di due serie invece di una.

Ecco le dichiarazioni a riguardo di Javicia Leslie rilasciate durante un’intervista con TVLine:

“Ho il cuore spezzato per la situazione COVID perché so che è l’ultima stagione di Black Lightning, e mi sarebbe piaciuto fare un crossover con loro. “Nafessa [Williams] e Jordan [Calloway] sono dei miei ottimi amici, e sarebbe stato fantastico recitare con loro ed essere dei supereroi nello stesso show. Sarebbe stato epico“.

Come potete vedere dalle dichiarazioni qui in alto e da quelle che trovate poco più in basso, Leslie ha aggiunto anche che le piacerebbe fare un crossover “super nero”.

In Black Lightning, Williams interpreta Annisa Pierce, alias Thunder, che è diventata la prima supereroina lesbica nera di CW quando la serie ha fatto il suo debutto. Ryan Wilder di Leslie continuerà quella tradizione quando indosserà il mantello e il cappuccio. Per quanto riguarda invece Calloway, che interpreta Khalil Payne, il suo personaggio, Painkiller, avrà una serie CW tutta sua.

Allo stesso modo, altri eroi e cattivi della serie potrebbero apparire altrove nell’Arrowverse. Se lo faranno, Leslie è entusiasta delle possibilità di fare squadra:

“Qualunque sia lo spettacolo che includa persone di colore, farò questi crossover perché voglio solo che sia un crossover super nero“.

