Wonder Twins: il nuovo film DC entra in produzione a breve

Dopo il successo di Peacemaker il DC Extended Universe continuerà la sua espansione in streaming con vari titoli, tra cui l’inaspettato film Wonder Twins.

Da quanto possiamo presumere saranno molti eroi a trovare spazio su HBO Max, non solo con le serie (tra cui gli spin-off di The Batman e forse anche quello di Black Adam), ma anche con film originali in anteprima esclusiva sul servizio di streaming.

Questi film devono ancora debuttare ma sono già stati confermati titoli come Batgirl (le cui riprese sono state appena ultimate) e Black Canary. Eppure, sembra che un altro progetto annunciato di recente stia procedendo molto più velocemente di quanto ci si aspettasse.

Solo poche settimane è stato reso noto che HBO Max aveva iniziato lo sviluppo di un altro film DC originale, questa volta incentrato su Zan e Jayna, meglio conosciuti come i Wonder Twins. Un nuovo rumor riportato da That Hashtag Show ha rivelato alcuni nuovi personaggi misteriosi che sono elencati come antagonisti del film negli annunci di casting.

Uno dei cattivi si chiama Kenzie, e viene riferito che gli studios stanno cercando una donna australiana di età superiore ai 18 anni. Il personaggio è descritto come un po’ pazzo, una svitata a cui manca qualche rotella. È super determinata a essere la migliore amica di Jayna e ha una grande cotta per Zan. Gli altri due cattivi sono un altro gruppo di gemelli di nome Pils e Vinka che vengono paragonati alle gemelle Grady di Shining. I due camminano e parlano all’unisono e sono in missione per uccidere i Wonder Twins.

Sorprendentemente, il film dovrebbe iniziare la produzione il 5 luglio 2022, il che è molto presto considerando quanto recentemente è stato annunciato il film. Lo scrittore di Black Adam Adam Sztykiel scriverà e dirigerà il film. Non sono stati fatti annunci di casting, ma possiamo immaginare che molto probabilmente arriveranno presto.