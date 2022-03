Steven Spielberg potrebbe dirigere il film DC Blackhawk

Steven Spielberg potrebbe dirigere, oltre a produrre, l’adattamento cinematografico della Warner Bros di Blackhawk della DC Comics, anche se un regista per il film non è stato annunciato ufficialmente. Le prime notizie sul progetto risalgono a quattro anni fa ormai, ma a quanto pare non è stato accantonato e potrebbe procedere a breve.

In un’intervista con Collider, lo sceneggiatore e frequente collaboratore di Spielberg David Koepp ha infatti fornito un aggiornamento sulla sceneggiatura di Blackhawks e ha menzionato la possibilità che Spielberg partecipi com regista del progetto.

Abbiamo una sceneggiatura molto buona e pensiamo tutti che sia molto buona. Ci sono stati molti cambi di gestione alla Warner Bros., quindi penso che abbiamo solo aspettato che la situazione si stabilizzasse e che decidessero cosa vogliono fare con il loro universo DC. Ovviamente, spero che [Steven Spielberg] lo faccia o, se non lo dirigerà, spero che lo produca, e qualcuno di grande diriga. Perché sarebbe molto divertente. Sono molto affezionato alla sceneggiatura e spero che si risolva. Ma ancora una volta, questo è uno di quei film che avranno bisogno di 200 milioni di dollari, quindi, cercare di togliere quelle balene dalla spiaggia è un grande processo”.

Koepp ha poi chiarito che il film sarà ambientato all’inizio degli anni ’40 e che al momento non ci sono piani per i Blackhawks di far parte del DC Extended Universe. L’attuale iterazione del progetto è in sviluppo almeno dal 2018, quando è stato riferito che Spielberg aveva firmato per produrre il film con Koepp alla sceneggiatura. Tuttavia, un regista non è mai stato annunciato. Koepp, che ha scritto la sceneggiatura di Jurassic Park di Spielberg, ha anche lavorato con il regista in film come Jurassic Park, Il Mondo Perduto: Jurassic Park, La Guerra dei Mondi, Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo e il prossimo Indiana Jones 5.

Creato dallo scrittore Will Eisner e dall’artista Chuck Cuidera, Blackhawk è apparso per la prima volta in Military Comics n. 1 nel 1941, pubblicato dalla Quality Comic prima che la proprietà fosse acquistata dalla DC Comics nel 1956, che ha continuato la pubblicazione del personaggio. I Blackhawks sono uno squadrone di piloti di caccia operativi durante la seconda guerra mondiale che prendono il nome dal fondatore e leader, Blackhawk, un asso dell’aviazione polacco-americano che perse la sua famiglia a causa di uno squadrone di bombardieri tedeschi nel 1939.

I Blackhawks sono generalmente costituiti dai membri Blackhawk, Stanislaus, Olaf, Chuck, Chop-Chop, Hendrickson e Andre, che combattono le potenze dell’Asse con ogni mezzo necessario dalla loro base sull’isola di Blackhawk nell’Oceano Atlantico. I Blackhawks sono anche apparsi nella serie animata Justice League e nel suo seguito, Justice League Unlimited, andato in onda dal 2001 al 2006.

Blackhawk è già apparso sul grande schermo, quando Quality Comics concesse in licenza i diritti del film alla Columbia Pictures per una serie di film in 15 parti nel 1952 con protagonista l’attore originale di Superman Kirk Alyn. Le voci sull’interesse di Steven Spielberg per il progetto Blackhawk nei primi anni ’80 spinsero la DC a rilanciare il titolo per due anni nel 1982, ma non si concretizzarono mai piani concreti per un film. A parte l’aggiornamento di Koepp sulla sceneggiatura, non sono stati rivelati altri dettagli sulla trama o sullo stato di sviluppo del film.