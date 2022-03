Godzilla Vs Kong: il sequel inizia le riprese a fine anno

Secondo Deadline l’agenzia governativa Screen Queensland riporta che un sequel attualmente senza titolo del blockbuster del 2021 Godzilla Vs Kong sarà girato nel Queensland, in Australia. Il Premier statale Annastacia Palaszczuk ha dichiarato oggi che le riprese inizieranno nelle località della Gold Coast e del sud-est entro la fine dell’anno per il film prodotto da Legendary che sarà il quinto nel suo franchise MonsterVerse.

Secondo il report governativo, si prevede che porti una spinta economica di 79,2 milioni di dollari. Viene dichiarato che sarà l’occasione di creare “505 posti di lavoro per il cast e la troupe del Queensland, oltre a opportunità per 750 comparse”.

I dettagli del sequel sono stati tenuti nascosti, anche se il regista di Godzilla Vs Kong, Adam Wingard, ha dichiarato l’anno scorso che “adorerebbe assolutamente continuare” con il franchise. Ha aggiunto: “Un chiaro punto di partenza che abbiamo individuato (in GVK), è l’esplorazione della Terra Cava, penso che ci sia molto altro da fare lì. Si tratta di una preistoria del pianeta Terra, da dove provengono tutti i titani. Risolviamo un po’ di mistero in questo film, cose che voglio vedere risolte, esplorate e spinte al livello successivo”.

Quando si tratta dei film Warner Bros. e Legendary del 2021, è difficile determinare cosa sia stato un successo e cosa no. La pandemia è stato un fattore da tenere in considerazione, e poi c’è il fatto che sono tutti usciti in contemporanea anche su HBO Max.

Molti fan dei film usciti nel 2021 erano preoccupati che la Warner Bros. non avrebbe preso in considerazione le circostanze particoalre valutando se dare il via libera ai sequel, ma non sembra essere così. The Suicide Squad ha avuto abbastanza successo da avere uno show spin-off, Peacemaker, si tra lavorando ad un sequel di Mortal Kombat e stiamo avendo anche le conferme di un altro film nella serie di film MonterVerse, oltre alla già prevista serie TV.