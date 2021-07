Godzilla vs Kong ha fatto il suo grande debutto alla fine di marzo e ha dimostrato che i mostri hanno ancora un posto sul grande schermo. Dopotutto, il MonsterVerse sta prosperando anche in mezzo alla pandemia, tutto grazie al film sui kaiju. Come potete immaginare, molti fan sono ansiosi di sapere se il MonsterVerse continuerà a esistere alla luce di questo successo, e si scopre che potrebbe essere proprio così.

Lunga vita al MonsterVerse!

Il MonsterVerse è nato con Godzilla vs Kong il 31 marzo negli Stati Uniti e segna l’ultima versione conosciuta del MonsterVerse. Non ci sono piani pubblici per continuare il franchise al momento, ma a quanto pare, i ragazzi di Legendary sono molto interessati a continuare la serie.

Un recente report di Deadline ha confermato l’interesseè reale. Il capo di Legendary, Josh Grode ha detto:

“Abbiamo una serie di idee per altri film“.

Questa citazione sta assicurando ai fan che il MonsterVerse non finisce con Godzilla vs Kong.

Godzilla vs Kong, il cast e la sinossi

Il cast di Godzilla vs Kong include Millie Bobby Brown (Stranger Things, Godzilla Il Re dei Mostri), Bryan Tyree Henry (Spider-Man – Un Nuovo Universo), Rebecca Hall (Iron Man 3), Julian Dennison (Deadpool 2), Alexander Skarsgård (True Blood), Jessica Henwick (Marvel’s Iron Fist) e Shun Oguri (Gintama) — qui al debutto in un film hollywoodiano.

Warner Bros. Italia descrive così il film, in arrivo prossimamente nei cinema:

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

