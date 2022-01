Il Monsterverse di Godzilla in una nuova serie Apple TV

Una nuova serie TV espanderà il Monsterverse cinematografico, lanciato da Godzilla del 2014 e culminato nel recente Godzilla vs. Kong.

Secondo quanto riportato da Variety, la serie attualmente senza titolo ordinata da Apple TV sarà ambientata dopo la battaglia di San Francisco vista in Godzilla (2014) e verrà sviluppata da Legendary Television, che già sta sviluppando un altro progetto legato al Monsterverse come la serie anime dedicata a Skull Island destinata a Netflix.

Nella serie si esplorerà il viaggio di una famiglia in fuga da San Francisco dopo la battaglia tra Godzilla e i M.U.T.O., che li porterà a scoprire i suoi loro segreti nascosti e un’eredità che li collega all’organizzazione segreta nota come Monarch. Monarch è l’entità governativa segreta che ha svolto un ruolo importante nel franchise di Monsterverse, lavorando per coprire l’esistenza e difendere il mondo da creature come Godzilla e gli altri Titani.

Il Monsterverse di Legendary pictures è attualmente composto da quattro film: Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017), Godzilla: King of Monsters (2019) e Godzilla vs. Kong (2021), primo film a superare la soglia dei 400 milioni di dollari di incasso nell’era pandemica.

Oltre a questa serie per AppleTV, co-creata da Chris Black e Matt Fraction (sceneggiatore famoso anche per i suoi lavori a fumetti su Hawkeye e Iron Man), e all’anime Skull Island di Powerhouse Animation in arrivo su Netflix, lo sceneggiatore di Godzilla vs. Kong Max Borenstein ha preannunciato anche altri film in arrivo per quanto riguarda il Monsterverse.

Chris Black sarà anche lo showrunner della serie, con la produzione esecutiva di Joby Harold e Tory Tunnell della Safehouse Pictures. Hiro Matsuoka e Takemasa Arito di Toho Co. Ltd., la società che possiede il personaggio di Godzilla e lo ha concesso in licenza a Legendary Pictures, saranno gli altri produttori esecutivi della serie.

Ulteriori dettagli su come Apple porterà Godzilla sul piccolo schermo non sono stati ancora rivelati.