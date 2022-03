The Batman: Paul Dano scrive l’origine dell’Enigmista a fumetti

La DC ha annunciato che l’attore di The Batman Paul Dano ha scritto un fumetto dell‘Enigmista, una miniserie di sei numeri intitolata Riddler: Year One, che sarà in vendita questo ottobre.

Per molti fan dei film e fumetti, il ritratto di Paul Dano dell'Enigmista in The Batman di Matt Reeves (nelle sale ora) è stato probabilmente una delle incarnazioni più agghiaccianti e terrificanti mai viste in un film di Batman. Questo ottobre, i fan avranno l'opportunità di saperne di più sulle origini dell'Enigmista in Riddler: Year One, una serie DC Black Label bimestrale in sei numeri, scritta dall'attore di The Batman Paul Dano, con i disegni dell'acclamato illustratore europeo Stevan Subic, al suo debutto in DC. Questa serie esplora i retroscena di come il contabile Edward Nashton sia passato da un semplice nessuno di Gotham City a diventare la nemesi di Batman, mettendoli in rotta di collisione nel film campione d'incassi.



Al di là di questa presentazione, ulteriori dettagli su Riddler: Year One sono scarsi. Iil titolo della serie rimanda però inevitabilmente a Batman: Year One, la saga del 1987 di Frank Miller, David Mazzucchelli, Todd Klein e Richmond Lewis. Questa storia in quattro numeri ha raccontato i primi anni di Bruce Wayne come combattente del crimine, contemporanei al trasferimento di Jim Gordon al dipartimento di polizia di Gotham City. La DC ha anche fatto uscire poi in Batman: Earth One di Geoff Johns e Gary Frank nel 2012, che racconta una reinterpretazione moderna della storia di Batman in una continuity separata.

Il nuovo film di Reeves non si sofferma troppo sulla storia delle origini dell’Enigmista o in ciò che il suo personaggio stava facendo prima degli eventi del film; dal romanzo prequel pubblicato prima dell’uscita di The Batman abbiamo però la conferma che il nome completo dell’Enigmista è Edward Nashton. Il romanzo descrive ulteriormente Nashton come un compagno di scuola superiore di Bruce che dopo essersi diplomato si è concentrato sulle sfide basate su enigmi.

Prima dell’uscita di The Batman, Dano ha precedentemente commentato come le rappresentazioni passate dell’Enigmista in vari fumetti abbiano ispirato a sua performance. “Ho sicuramente letto molti fumetti”, ha detto. “Ma solo per divertimento e per assorbire tutte le vibrazioni possibili. Certamente, ci sono state ispirazioni per Matt, solo in sostanza, nell’anima o nel tono. Ma non c’è niente che sia davvero derivativo, in termini di questo personaggio. Si tratta più dell’aver respirato l’aria Gotham e la sua tradizione”.