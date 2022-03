The Batman: lo spin-off sul GCPD è diventato su Arkham

Il regista di The Batman, Matt Reeves, ha parlato della prevista serie spin-off di Gotham City PD per HBOMax e di come si sia evoluta in uno show sul famigerato Arkham Asylum.

A luglio 2020, HBO Max aveva annunciato di aver ordinato una serie spin-off basata sul film, all’epoca di prossima uscita, The Batman di Reeves. La serie si sarebbe dovuta concentrare sul dipartimento di polizia di Gotham City, e in molti hanno ipotizzato che lo show sarebbe stato basato sulla popolare serie di fumetti DC Gotham Central, creata da Greg Rucka, Ed Brubaker e Michael Lark, per poi essere smentiti dallo stesso Brubaker.

La serie Gotham PD avrebbe dovuto essere uno dei due show originali di HBOMax collegati a The Batman, mentre l’altro si sarebbe concentrato sul Pinguino di Colin Farrell.

Tuttavia, durante una recente intervista con il Toronto Sun, Reeves ha parlato degli spin-off di The Batman, dicendo: “Stiamo facendo [la serie The Penguin] e stiamo facendo un’altra serie che si collega ad Arkham [Asylum]”. Anche se al momento non era chiaro se la serie Arkham sarebbe stata separata dal programmato show sul GCPD, ora sembra che i due siano, in effetti, la stessa cosa.

Nel podcast di The Cyber ​​Nerds Reeves ha dichiarato:

“La cosa del GCDP, quella storia ha una storia che si è in qualche modo evoluta. In realtà ora ci siamo [spostati] di più nel regno di ciò che sarebbe successo esattamente nel mondo di Arkham da quello che esce dal nostro film, e alcuni dei personaggi … quasi appoggiandosi all’idea di… è come un film dell’orrore o una casa infestata, che sarebbe Arkham. L’idea, ancora una volta come il modo in cui Gotham è un personaggio nel film, è che voglio davvero che Arkham esista come personaggio. Entri in questo ambiente e incontri questi personaggi in un modo che sembra davvero fresco. E così nel nostro lavoro su Gotham, quella storia ha iniziato ad evolversi, e ha iniziato a sembrare [una cosa come], ‘Aspetta, dovremmo davvero appoggiarci a questo. ‘ E poi è lì che siamo finiti”.

È interessante notare che, nell’agosto 2021, The Illuminerdi aveva riferito che la serie Gotham PD era stata sviluppata con il titolo provvisorio “Arkham“.

Per quanto riguarda lo spinoff di Penguin, Reeves ha recentemente rivelato che la serie HBOMax con Colin Farrell è nata come un soggetto abbozzato per un potenziale sequel di The Batman. A quanto pare, Reeves ha detto ai dirigenti della Warner Bros. che un secondo film sarebbe stato un buon mezzo per raccontare l’ascesa al potere di Oswald Cobblepot nel mondo criminale di Gotham. “Ed erano tipo, ‘Oh, vogliamo farlo come uno spettacolo’“, ha detto il regista a Variety.