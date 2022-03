The Batman: tutti i nuovissimi Funko Pop!

The Batman ( Funko POP! ispirati ai personaggi del film! Ecco qui di seguito la descrizione e la foto di ognuna delle nuove figure. In occasione dell’uscita del nuovo film qui la recensione ), sono in uscita i nuovissimiispirati ai personaggi del film! Ecco qui di seguito la descrizione e la foto di ognuna delle nuove figure.

FUNKO POP! BATMAN – THE BATMAN (2022)

​​€‌15.00

Il Cavaliere Oscuro, Batman, e i suoi primi anni di lotta al crimine di Gotham City. Per celebrare uno dei supereroi più famosi della DC Comics, c’è la figura in vinile di The Batman Funko Pop!

La figura in vinile è alta circa 10,8 cm.

FUNKO POP! BATMAN PRONTO ALLA BATTAGLIA – THE BATMAN (2022)

​​€‌15.00

Batman affronta l’Enigmista mentre combatte il crimine a Gotham City. Per celebrare uno dei supereroi più famosi della DC Comics c’è la figura in vinile Funko Pop! Batman (battle-ready). La figura in vinile è alta circa 10,8 cm.

FUNKO POP! BATMAN CON TUTA ALARE – THE BATMAN (2022)

​​€‌17.00

Batman può sconfiggere i criminali di Gotham City grazie anche alla sua nuova tuta alare che gli permette di osservare meglio la città. Per celebrare uno dei supereroi più famosi della DC Comics c’è la figura in vinile Funko PoP! Batman (in wingsuit). La figura in vinile è alta circa 11 cm.

JUMBO FUNKO POP! BATMAN – THE BATMAN (2022)

​​€‌38.00

L’obiettivo primario di Batman è la lotta alla criminalità di Gotham City. Per celebrare il supereroe DC più tenebroso c’è l’imponente Jumbo Funko Pop! Batman. La figura in vinile è alta circa 25.4 cm.

FUNKO POP! BATMAN NELLA BATMOBILE – THE BATMAN (2022)

​​€‌40.00

Cosa sfreccia per le strade di Gotham in cerca di vendetta? La Batmobile, guidata da Batman! Per vivere le avventure del celebre supereroe DC c’è il Funko Pop! Rides Batman in Batmobile. La figura in vinile è alta circa 13,4 cm.

FUNKO POP! PORTACHIAVI BATMAN – THE BATMAN (2022)

​​€‌5.00

Batman è ai suoi primi anni di lotta al crimine di Gotham City. Per celebrare il più famoso supereroe DC c’è il Funko Pop! Keychain Batman. Il portachiavi in vinile è lungo circa 10 cm.

FUNKO PELUCHE BATMAN – THE BATMAN (2022)

​​€‌12.00

Il cavaliere oscuro è in cerca di vendetta per proteggere la sua amata Gotham City. Per celebrare il famoso supereroe DC c’è il Funko Plush Batman. Il peluche da collezione è alto circa 18 cm.

FUNKO POP! SELINA KYLE – THE BATMAN (2022)

​​€‌15.00

Combattendo per coloro che vivono nell’ombra, Selina Kyle si aggira per gli angoli bui di Gotham City. Per celebrare la coraggiosa eroina c’è la figura in vinile Funko Pop! di Selina Kyle. La figura in vinile è alta circa 10 cm.

FUNKO POP! PORTACHIAVI SELINA KYLE – THE BATMAN (2022)

​​€‌5.00

Selina Kyle ha come obiettivo il proteggere i più deboli. Per celebrare le sue gesta c’è il Funko Pop! Keychain Selina Kyle. Il portachiavi in vinile è lungo circa 10 cm.

FUNKO POP! SELINA KYLE SULLA MOTOCICLETTA – THE BATMAN (2022)

​​€33.00

Selina Kyle percorre le oscure strade di Gotham City mentre combatte per la giustizia. Per celebrare la misteriosa eroina c’è il Funko Pop! Rides Selina Kyle on Motorcycle. La figura in vinile è alta circa 11,4 cm.

FUNKO POP! PELUCHE SELINA KYLE – THE BATMAN (2022)

​​€12.00

Selina Kyle si aggira per gli angoli bui di Gotham City con l’obiettivo di proteggere chi vive nell’ombra. Per celebrare il famoso e misterioso personaggio DC c’è il Funko Plush Selina Kyle. Il peluche da collezione è alto circa 18 cm.

FUNKO POP! L’ENIGMISTA – THE BATMAN (2022)

​​€15.00

L’enigmista ha progettato un piano intricato per causare scompiglio all’interno di Gotham City. Per celebrare uno dei più celebri nemici del Cavaliere Oscuro c’è il Funko Pop! The Riddler. La figura in vinile è alta circa 10 cm.

FUNKO POP! OSWALD COBBLEPOT – THE BATMAN (2022)

​​€15.00

Il Pinguino è un terribile criminale che cerca di mandare Gotham City in rovina. Per celebrare uno dei più famosi nemici di Batman c’è la figura in vinile Funko Pop! Oswald Cobblepot. La figura in vinile è alta circa 10 cm.

