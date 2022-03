Doctor Strange: In The Multiverse of Madness – rivelati i nuovi Funko POP del Film!

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il Film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange 2 In The Multiverse Of Madness sarà diretto da Sam Raimi e precedentemente fissato per il 25 Marzo 2022 arriverà il 4 Maggio 2022.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness si avvicina sempre di più e adesso alcuni Funko POP dedicati al Film sono apparsi tramite più rivenditori online.

Vediamo insieme quali sono:

Una nuova variante del personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch, soprannominata “Supreme Strange”. Anche se hanno lo stesso nome a differenza di quello di What If…? questo Doctor Strange è senza barba sul viso e indossa un costume di colore azzurro e bianco.

America Chavez viene mostrata con la stessa giacca che l’attrice Xochitl Gomez indossa nei trailer.

Questa versione di Mordo interpretato da Chiwetel Ejiofor, che potrebbe essere un membro degli Illuminati, assume una posa da stregone.

Il Minotauro Rintrah che fa parte degli Stregoni a Kamar Taj.

C’è anche un personaggio nuovo di nome Sara. Questa probabilmente sarà adattamento di Sara Wolfe, uno degli interessi amorosi di Wong nei fumetti.

Scarlet Witch di Elizabeth Olsen intenta a fare la sua magia.

Infine lo Stegrone Supremo: Wong.

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness arriverà al cinema italiani il 4 Maggio 2022.

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah).

