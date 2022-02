Werewolf by Night – Michael Giacchino dovrebbe dirigere lo Speciale di Halloween!

Disney+ ormai ha fornito ai Marvel Studios la piattaforma per espandere il loro Universo oltre le loro pellicole cinematografiche. Per il momento sappiamo che il cast dello speciale di Halloween su Licantropus include Gael García Bernal (Jack Russell/Werewolf by Night) e Laura Donnelly (Nina Price/Vampire By Night).

Secondo un rumor riportato dal noto insider Daniel Richtman e successivamente rilanciato anche dal sito The DisInsider, il compositore Michael Giacchino dirigerà lo speciale di Halloween su Werewolf by Night per Disney+. Giacchino ha già lavorato con i Marvel Studios in quanto compositore, per le colonne sonore di Doctor Strange (2016), Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home(2019) e Spider-Man: No Way Home (2021) e si occuperà anche della colonna sonora di Thor: Love and Thunder.

Il compositore, inoltre, ha avuto in passato piccole esperienze come regista con un paio di cortometraggi (Star Trek: Short Treks e Monster Challenge) e ha avuto un cameo in Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Chi è Werewolf By Night?

Per chi non lo conoscesse, Jack Russell a.k.a. Licantropus (il cui nome originale è Werewolf by Night) è un lupo mannaro creato da Roy Thomas, Gerry Conway e Mike Plog nel 1972 che, dopo essere apparso per la prima volta su Marvel SpotlightOn #2, divenne protagonista di una propria testata durata 43 numeri. Ricordiamo, peraltro, che Marc Spector/Moon Knight è stato introdotto proprio sulla pagine di Werewolf by Night #32 di Doug Moench e Don Perlin. Non è chiaro al momento in quale progetto esordirà il personaggio ma non è da escludere una sua possibile introduzione nella serie Moon Knight avente per protagonista Oscar Isaac.