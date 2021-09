I Marvel Studios stanno sviluppando uno speciale di Halloween per Disney+ su Werewolf By Night?

Disney+ ha fornito ai Marvel Studios la piattaforma per espandere il loro Universo oltre i limiti del cinema.

Solo nella prima metà di questo anno solare, il Marvel Cinematic Universe ha prodotto 18 ore di televisione live-action, dando i riflettori da solista a personaggi di supporto precedentemente come Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen e Sam Wilson di Anthony Mackie. Il servizio di streaming ha anche creato pacchetti pubblicitari per i prossimi progetti in Marvel Studios: Legends e offre uno sguardo dietro le quinte alla realizzazione di queste epiche Serie TV o Film in Marvel Studios: Assembled.

Come riportato da TheWrap , i Marvel Studios stanno sviluppando uno speciale di Halloween senza titolo che andrà in onda su Disney+, probabilmente nel 2022. Lo studio sta guardando un “maschio latino sulla trentina” per recitare nello speciale. La produzione del progetto dovrebbe iniziare all’inizio del 2022. Si tratta del secondo episodio tematico in sviluppo da parte dei Marvel Studios, dato che lo scorso anno è stato annunciato uno Speciale di Natale dedicato ai Guardiani della Galassia, che uscirà nel corso del prossimo anno.

Chi è Werewolf By Night?

Per chi non lo conoscesse, Jack Russell a.k.a. Licantropus (il cui nome originale è Werewolf by Night) è un lupo mannaro creato da Roy Thomas, Gerry Conway e Mike Plog nel 1972 che, dopo essere apparso per la prima volta su Marvel SpotlightOn #2, divenne protagonista di una propria testata durata 43 numeri. Ricordiamo, peraltro, che Marc Spector/Moon Knight è stato introdotto proprio sulla pagine di Werewolf by Night #32 di Doug Moench e Don Perlin. Non è chiaro al momento in quale progetto esordirà il personaggio ma non è da escludere una sua possibile introduzione nella serie Moon Knight avente per protagonista Oscar Isaac.