Werewolf by Night – Laura Donnelly si unisce al Cast dello Speciale di Halloween!

Disney+ ormai ha fornito ai Marvel Studios la piattaforma per espandere il loro Universo oltre le loro pellicole cinematografiche.

Deadline in questo momento ha rivelato che l’attrice Laura Donnelly si è unita al cast del progetto Werewolf By Night dei Marvel Studios. Il suo ruolo non è stato annunciato ufficialmente, anche se le fonti di Deadline indicano che potrebbe interpretare Nina Price alias Vampire By Night.

Anche il noto insider Daniel Richman ha risposto a questa notizia su Twitter sostenendo la teoria secondo cui la Donnelly interpreterà Nina Price ritwittando l’articolo con la didascalia “Vampire by Night!”

Chi è Nina Price/Vampire by Night?

Nina Price è la nipote del personaggio Jack Russell/Werewolf By Night (Protagonista dello speciale), ed è un ibrido vampiro/licantropo. Portava il gene lycan ed è stata ulteriormente modificata dopo essere stata morsa da un vampiro.

I dettagli della trama per lo speciale senza titolo sono ancora incerti, ma, come riportato in precedenza, potremmo suppore che Bernal potrebbe interpretare un personaggio basato sul personaggio Marvel Werewolf by Night che è in grado di trasformarsi in un lupo mannaro pur mantenendo l’intelletto umano.

Al di fuori dell’episodio incentrato su Halloween di WandaVision nel 2021, questa sarà la prima volta che i Marvel Studios affronteranno una storia incentrata attorno alla festa che ricorre ogni anno il 31 Dicembre.

Chi è Werewolf By Night?

Per chi non lo conoscesse, Jack Russell a.k.a. Licantropus (il cui nome originale è Werewolf by Night) è un lupo mannaro creato da Roy Thomas, Gerry Conway e Mike Plog nel 1972 che, dopo essere apparso per la prima volta su Marvel SpotlightOn #2, divenne protagonista di una propria testata durata 43 numeri. Ricordiamo, peraltro, che Marc Spector/Moon Knight è stato introdotto proprio sulla pagine di Werewolf by Night #32 di Doug Moench e Don Perlin. Non è chiaro al momento in quale progetto esordirà il personaggio ma non è da escludere una sua possibile introduzione nella serie Moon Knight avente per protagonista Oscar Isaac.