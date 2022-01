Marvel Cinematic Universe: Canonicità, Multiversi, Dimensioni Parallele e Linee Temporali! Facciamo Chiarezza!

Come è ormai noto i Marvel Studios con i primi Film e Serie TV della Fase 4 stanno progressivamente portando all’introduzione del così chiaccherato Multiverso all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Quindi a quanto pare il Multiverso del Marvel Cinematic Universe sarà il fulcro della narrativa della nuova era post Infinity Saga. Però adesso sono qui per parlavi non solo di Multiverso ma anche di tante altre cose nominate all’ordine del giorno dai Fan e non ma ancora ben chiare.

Ovviamente ci saranno Spoiler da Film e Serie TV dell’MCU quindi chi non ha visto ancora gli ultimi prodotti non prosegua nella lettura!

CHE DIFFERENZA C’E’ TRA MULTIVERSO, DIMENSIONI PARALLELE E LINEE TEMPORALI?

Parto col dire, che tutti questi concetti nella realtà sono al momento delle teorie scientifiche, che nel corso degli anni hanno avuto diversi concetti fisici, formule e ipotesi redatte tra alcuni dei più importanti fisici mai esistiti come Albert Einstein, Planck o Galileo.

Ma la maggior parte di questi termini specialmente nell’ultimo Secolo sono stati utilizzati per delle rappresentazioni narrative nel genere Fantastico e Fantascientifico attirando l’attenzione di numerosi autori di narrativa, fumetti e cinema, che hanno esplorato nelle loro opere tali concetti e descritto mondi alternativi, talvolta ucronie e viaggi immaginari in realtà parallele.

Multiverso:

Infatti la Marvel non è da meno dato che il Multiverso è stato pian piano introdotto nei fumetti Marvel negli anni ’80, quando alcuni autori iniziarono a voler raccontare storie peculiari che però, non avessero un impatto così forte sulla continuità dell’Universo Principale.

Partendo da singole storie (come i Marvel What If), il concetto del Multiverso si è ampliato ad intere saghe, tra le cui più popolari troviamo quelle ambientate nell’universo Marvel Ultimate. In sostanza quando si parla di Multiverso si definisce l’esistenza di multipli Universi Paralleli, nei quali alcuni elementi sono praticamente gli stessi seppure a volte con sostanziali differenze.

Nell’MCU questo concetto veniva già esplorato nel primo Film di Doctor Strange (2016) e in Spider-Man: Far From Home (2019), e adesso praticamente colonna portante di molte trame come abbiamo visto in Loki, What…If? e Spider-Man: No Way Home e come vedremo prossimamente in Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness.

Però come tutti gli autori di storie, gli eventi vengono raccontati in maniera diversa più o meno più vicina alla rappresentazione reale di un ipotetico Multiverso, quindi per alcuni magari il Multiverso dell’MCU sarà diverso come come concetto narrativo in opere come: Dragon Ball, Star Trek e Ritorno al Futuro o anche come prodotti tipo: Dark, l’Arrowverse o Doctor Who. Nel caso della Marvel, ogni Universo viene definito da una sigla numerica: l’universo Marvel standard dei fumetti, per esempio, è definito come Terra-616, mentre quello del MCU si chiama Terra-199999.

Una curiosità da menzionare è che il Multiverso non è la massima “estensione” possibile. Perché laddove il Multiverso è un insieme di Universi, nella teoria esiste un insieme ancora più grande, chiamato Megaverso, che unisce realtà esterne al Multiverso ma che vi sono affini in qualche modo. Ed una ancora più grande chiamata Omniverso, che comprende tutti i possibili Multiversi e Megaversi.

Dimensioni Parallele:

Per quanto molte volte il termine Dimensione Parallela o Dimensione Alternativa o Realtà Alternativa viene associato al Multiverso, e questo è pressochè sbagliato dato che ci sono delle differenze fra loro.

Vediamo come queste sono anche spiegate anche nell’MCU. Nel dettaglio quando si parla di Altre Dimensioni, si intende un piano esistenziale differente. Questo equivale che possiamo muoverci in questi differenti piani come delle entità astratte su dei piani extrasensoriali, possibilità che ci permette di percepire anche il nostro piano di provenienza.

Se invece parliamo di Mondi Paralleli e quindi di Multiverso, il concetto di viaggio è più materiale. Per dare un’idea precisa, è come trovarsi in un Mondo simile al nostro, ma in cui sono presenti delle sostanziali differenze che in un “Mondo Comune” non ci sarebbero.

Quindi possiamo dire che le Dimensioni sono terre che contengono spazio, materia ed energie simili ma separate da differenze tra gli elementi.

Nel Marvel Cinematic Universe è il Doctor Strange a mostrarci alcune fra le Dimensioni dove possiamo vedere il Piano Astrale, un luogo dove l’anima esiste separata dal corpo. in esso i conoscitori di queste discipline riescono a viaggiare in forma eterea, mantenendo comunque un contatto con il mondo reale.

Il Piano Astrale esiste, quindi, a stretto contatto con la “Dimensione Fisica”, dove all’interno di esso ci si può muovere agevolmente nel Mondo Fisico, anche se questo accade nel Piano Astrale influenza raramente il Mondo Reale, ma è possibile che proiezioni astrali possano venire percepite o si manifestino anche sul Piano Fisico. Questa dimensione è stata vista sia in Doctor Stange che in Spider-Man: No Way Home.

Sempre nel primo Film su Doctor Strange possiamo vedere la Dimensione Specchio, altro luogo utilizzato dai possessori delle arti mistiche, un luogo che replica al dettaglio il Mondo Reale, ma che può venire alterato senza che tali modifiche impattino sulla Realtà. Utile per viaggiare, allenarsi o contenere minacce.

Decisamente più pericolosa è la Dimensione Oscura, dove vi governa il demone Dormammu. Da questa dimensione proviene una potente sorgente di magia, la Forza Oscura.

Poi possiamo vedere il Piano Ancestrale visto in Black Panther, un luogo in cui tutti coloro che hanno rivestito il ruolo di protettori del Wakanda possono ritrovarsi, solitamente alla morte del loro corpo fisico.

Contrariamente al Piano Astrale, il Piano Ancestrale non riproduce il Mondo Reale, ma viene influenzato dall’animo e dalla percezione del visitatore.

C’è anche l Mondo dell’Anima, visitato da Thanos dopo il suo schiocco in Avengers: Infinity War. È il luogo cui accedono coloro che utilizzano la Gemma dell’Anima, un luogo senza tempo in cui è possibile dialogare con anime di persone care.

Presente anche in una scena tagliata di Avengers: Endgame, dove Tony Stark, avrebbe parlato con una versione adulta della figlia Morgan.

Anche in Shang-Chi and The Legends of the Ten Rings, l’eroe e i suoi compagni devono recarsi nel regno mistico di Ta Lo. Tuttavia, raggiungere la destinazione non è un’impresa facile, poiché tale regno si trova in un’altra dimensione.

Menzione speciale anche per K’un-Lun che abbiamo potuto vedere nella Serie TV targata Netflix su Iron Fist. Infatti K’un-Lun è una mistica città perduta situata in una Dimensione Parallela in cui è accessibile dallaCina una volta ogni 15 anni.

Linee Temporali:

Qui vale lo stesso per le Dimensioni Parallele, perchè molte volte con Linee Temporali Alternative si fa confusione sempre con il Multiverso. Il Multiverso come detto è un insieme di Universi già esistenti, invece con le Linee Temporali si passa ad un concetto strettamente legato al tempo, al viaggio del tempo e ai sui paradossi.

Però questa confusione può essere anche giustificata grazie al fatto che secondo la Teoria del Multiverso o delle Linee Temporali Alternative in quanto durante un eventuale viaggio nel tempo non si viaggerebbe di fatto nel tempo ma tra gli universi.

Con la differenza, però, che un Universo è traslato temporalmente rispetto a quello di Origine. Più chiaramente viaggiare indietro nel tempo significherebbe dover modificare il passato, ma di un universo differente.

Come disse anche Einstein “non esiste un tempo unico per tutti, ma esistono i “tempi”, diversi per ciascuno di noi. Quindi tutto è relativo, ma niente accade per caso.” Si potrebbe definire la Linea Temporale come l’esistenza stessa del tempo.

Però nella fantascienza i paradossi temporali vengono evidenziati in maniera differente come in Ritorno al Futuro e nel suo Sequel in cui, secondo il dottor Emmett Brown, un paradosso temporale può formarsi quando qualcuno incontra il futuro o il passato se stesso.

Un paradosso temporale è presente anche nella trama di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, in cui Harry Potter e Hermione Granger salvano prima Sirius Black e l’ippogrifo e poi Harry Potter salva se stesso tornando indietro nel tempo.

Tornando all’MCU possiamo citare le parole di uno dei Registi Joe Russo:

“Non è un loop temporale. Sia l’Antico che Hulk hanno ragione. Non puoi cambiare il futuro tornando nel passato. Puoi però creare un futuro alternativo. Non è un effetto farfalla. Ogni decisione che prendi nel passato può creare differenti linee temporali. Per esempio, il Cap anziano alla fine del Film ha vissuto la sua vita da sposato in una linea temporale differente da quello principale. Ha dovuto fare un altro salto nell’universo principale per dare lo scudo a Sam.”

Quindi le scelte fatte durante Avengers: Endgame hanno creato tre linee temporali alternative, separate dalla principale:

quella in cui Thanos e Nebula sono morti: in quel caso li non saranno più presenti (e questo spiegherebbe che la Gamora che ora è presente nell’universo principale proviene da un’altra linea temporale.

e sono morti: in quel caso li non saranno più presenti (e questo spiegherebbe che la che ora è presente nell’universo principale proviene da un’altra linea temporale. quella in cui Loki ha preso il Tesseract ed è sparito: dove è ambientata la trama della Serie TV di Loki .

ha preso il ed è sparito: dove è ambientata la trama della di . quella in cui Steve Rogers torna da Peggy.

Abbiamo assistito a varie introduzioni di queste cose, ma se ci attenessimo ai concetti scritti qui sopra è un tantino confusionario capire. Prendendo i singoli eventi dovremmo dire che l’uccisione di Colui che Rimane in Loki apre al Multiverso dato che si forma una spaccatura nella Sacra Linea Temporale, però dall’altra parte la comparsa di Tobey Maguire e Andrew Garfield in No Way Home con già delle storie proprie (i vecchi Film) come raccontano di avere nel Film, facendo capire in modo allo spettatore di non essere delle Varianti del Peter Parker dell’MCU, ma di esistere già in un altro Universo, già prima che ci fosse stata suddetta spaccatura.

Quindi gli eventi di Loki potrebbero fare riferimento alla TIMELINE PRINCIPALE MCU CON LE VARIANTI CHE NON SAREBBERO PERSONE DI ALTRI UNIVERSI, MA SOLO DIVERSE INCARNAZIONI DELLO STESSO PERSONAGGIO (CHE DI FATTO SONO), MA CHE SONO DETTATI DA EVENTI DIFFERENTI NEL TEMPO, MA NON NELLO SPAZIO AL DI FUORI DELLA TIMELINE PRINCIPALE MCU. Un’altra cosa riguardo la Sacra Linea Temporale lo si capisce anche dal discorso che l’Antico fa ad Hulk in Endgame dato che c’è la Timeline Principale MCU, che tornando indietro nel tempo si formerebbero delle ramificazioni MA DELLA STESSA TIMELINE MCU ANDANDO A CREARE DELLE DIFFERENTI TIMELINE (PARADOSSI TEMPORALI) MA DEGLI STESSI PERSONAGGI CONOSCIUTI (QUINDI LA SPIEGAZIONE DI LOKI), E NON DI ALTRI DI ALTRI UNIVERSI.

Quindi possiamo tirare a conclusioni che gli eventi di Avengers: Endgame fanno riferimento alla nostra Timeline Principale MCU, e quindi solo di LINEE TEMPORALI, non coinvolgendo altri UNIVERSI, anche perchè successivamente nel Film Captain America porterà tutto alla normalità eliminando le ramificazioni.

Rimangono invece invariate le nozioni sulle Dimensioni Parallele che si vedono nell’MCU, anche se come detto il termine viene confuso o associato a Multiverso. Quindi concludo per dire che nell’MCU tutte queste cose hanno un valore diverso rispetto a come potrebbero essere realmente, ma comunque rimanendo coerenti alla narrativa di come gli sceneggiatori l’hanno voluta raccontare all’interno di esso.

CANONICITA’

Questa è un’argomentazione all’ordine del giorno tra i fan del Marvel Cinematic Universe. Ed è un argomento molto caro a chi sta scrivendo quest’articolo. Come sappiamo ben tutti il Marvel Cinematic Universe è nato nel 2008 con il primo Iron Man, e così via dicendo negli anni ha avuto sempre più prodotti e sempre più proprietà intellettuali Marvel sfruttate in maniera differente. Ma parlare dell’intero Marvel Cinematic Universe dall’inizio alla fine richiederebbe letteralmente giorni, quindi cercherò di essere breve e conciso.

Oggigiorno molte persone, siti del settore, ecc.. hanno delle discussioni su cosa sia Canon e cosa non lo è. Questo vale principalmente per le Serie TV prodotte da Marvel Television e non dai Marvel Studios.

Il punto di vista del sottoscritto è che tutte quelle Serie TV siano canoniche all’interne del Marvel Cinematic Universe anche se seguono una linea narrativa indipendente senza intaccare quella dei Film per così dire. Quindi quando in giro si legge o si parla di titoli che non vengono dati per “canonicizzati” molte volte non si capisce il perchè.

Questo in maniera generalista si potrebbe attribuire che molte persone seguono solo i Film e non le altre cose uscite in precedenza, si potrebbe dire che non si ha interesse a personaggi minori, oppure semplicemente come avviene per molti prodotti multimediali, viene detto che non sono canoniche solo perchè non sono piaciute alle singole persone, indipendetemente se lo show è effettivamente ben riuscito o meno.

Personalmente io guardo ai fatti ed è quello che farò elencandovi alcuni dei punti in comune tra show Marvel Television ed MCU vero e proprio.

Le parole di uno degli showrunner di Agents Of S.H.I.E.L.D.

“È complicato poiché siamo parte del Marvel Cinematic Universe, e quindi dopo aver proposto una cosa a Jeph Loeb dobbiamo mandare la richiesta a New York, da Joe Quesada, Dan Buckley e gli altri ragazzi. Andiamo da Kevin Feige e dal suo team per vedere se c’è qualcosa a cui possiamo collegarci, per chiedere se va bene usare un personaggio o un’arma o qualche altra cosa. È tutto connesso, ed è questo ciò a cui dobbiamo fare più attenzione. È una sfida ma è divertente mettere queste easter egg che possono o meno collegarsi ai Film, in modo che i fan dei fumetti possano trovare queste piccole cose che gli altri non notano.”

L’apparizione di molteplici personaggi dai Film in Agents Of S.H.I.E.L.D. come Nick Fury , Peggy Carter , Lady Sif , Maria Hill .

in come , , , . L’intera Serie TV di Agent Carter .

di . L’apparizione della Roxxon in Cloak & Dagger e Helstrom .

in e . La citazione di Spider-Man in Inhumans e Iron Fist .

in e . La citazione agli eventi della Battaglia di New York e dei vari personaggi come Captain America e Hulk nelle serie di Netflix .

e dei vari personaggi come e nelle serie di . La presenza del Raft citata in Jessica Jones .

citata in . Le Hammer Industries presenti ad Harlem in Luke Cage.

presenti ad in Il telegiornale WHIH World News presente nelle Serie .

presente nelle . L’apparizione dell’ Avengers Tower nelle Promo Art delle serie Netflix .

nelle delle serie . L’apparizione di Matt Murdock interpretato da Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home .

interpretato da in . L’apparizione di Kingpin interpretato da Vincent d’Onofrio in Hawkeye .

interpretato da in . L’apparizione di Jarvis interpretato da James D’Arcy in Avengers: Endgame.

CON TUTTE QUESTE COSE NON CAPISCO COME QUESTI SHOW NON DOVREBBERO O NON SAREBBERO ESSERE CANONICI! NON CAPISCO COME L’INTERA SERIE DI AGENT CARTER NON DOVREBBE ESSERE CANONICA! NON CAPISCO COME UN DAREDEVIL INTERPRETATO DA CHARLIE COX APPARSO IN SPIDER-MAN O UN KINGPIN INTERPRETATO DA VINCENT D’ONOFRIO IN HAWKEYE DOVREBBERO ESSERE DELLE VERSIONI DIFFERENTI!

Infatti queste serie anche se collegate vanno viste come per quello che sono, delle serie Marvel che cercano di raccontare la miglior storia per quei personaggi e non per forza devono essere collegati alla narrazione Principali dei Film anche perchè possono coesistere tranquillamente. Dato che sono state create per essere in quest’Universo!

Ma per chi è d’accordo e per chi è in disaccordo la Marvel potrebbe far contenti tutti con una delle soluzioni più semplici che ci sarebbero nemmeno ricorrendo alla narrativa, ma semplicemente cambiando il nome da Marvel Cinematic Universe a Marvel Cinematic Multiverse…

Di seguito una Guida Infografica Illustrativa del Marvel Cinematic Universe creata da me:

