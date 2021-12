I Marvel Studios stanno sviluppando più di 20 progetti non ancora annunciati?

Dopo 13 anni, l’MCU non mostra segni di rallentamento o di cedimento. Mentre Film di successo come Spider-Man: No Way Home debuttano nei Cinema e Serie TV come Occhio di Falco eccellono su Disney+, i fan guardano sempre al futuro per speculare su cosa accadrà dopo.

Per ora, lo studio ha una lista di Film fino alla metà del 2023 (con le date del 2024 fissate, ma senza alcun Film annunciato per esse,) ma la Marvel ha sempre un sacco di assi nella manica dietro le quinte.

Adesso grazie a quanto spiegato dal noto insider Charlies Murphy, i Marvel Studios starebbero già sviluppando un gran numero di progetti non ancora rivelati: di cui Murphy ha trovato le tracce di 8 nuovi progetti (grazie alla creazione di recenti LLC da parte di Disney, ovvero delle compagnie di produzione fittizie su cui scaricare i costi), ma non è dato sapere se si tratta di prodotti per il Cinema o per lo streaming su Disney+.

Tutti questi progetti, si dovrebbero trovare in varie fasi di sviluppo, alcuni potrebbero entrare in produzione attiva già tra uno o due anni, mentre per altri ovviamente ci sarà da attendere ancora molto.

Secondo Murphy, il totale dei progetti non ancora annunciati arriverebbe a 21. Victoria Alonso, una delle produttrici esecuti dei Marvel Studios tempo fa aveva rivelato l’esistenza di 31 progetti totali di cui gli Studio erano a lavoro, menzionando però insieme quelli in fase di produzione attiva e quelli già ufficializzati. Questi che invece sono stati menzionati dall’insider non sono stati ancora annunciati.

Ecco il Tweet:

Little extra: for me personally, that raises the total to 21 projects that are underway that I'm not entirely sure what they are. — Charles Murphy (@_CharlesMurphy) December 25, 2021

Marvel Cinematic Universe: i prossimi progetti!

Ms. Marvel (2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 Maggio 2022)

She-Hulk (2022)

Thor: Love and Thunder (8 Luglio 2022)

Moon Knight (2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11 Novembre 2022)

Ironheart (2022)

Secret Invasion (2022)

The Marvels (17 Febbraio 2023)

Guardiani della Galassia: The Holiday Special (Natale 2022)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (28 Luglio 2023)

Armor Wars (2023)

Guardiani della Galassia Vol. 3 (5 Maggio 2023)

I Am Groot (2023)

X-MEN ’97 (2023)

Marvel Zombies (TBA)

Fantastici 4 (TBA)

Spider-Man: Freshmen Year (TBA)

Deadpool 3 (TBA)

Agatha: House Of Harkness (TBA)

Blade (TBA)

Echo (TBA)

Captain America 4 (TBA)

What If…? – Stagione 2 (TBA)

Loki – Stagione 2 (TBA)

Spider-Man 4 (TBA)

Spider-Man 5 (TBA)

Spider-Man 6 (TBA)

