Ranking of Kings: unboxing della serie anime in home video

Federico Vascotto 11/12/2025

Vi portiamo a scoprire l’edizione home video di Ranking of Kings l’emozionante anime realizzato da WIT STUDIO (L’attacco dei giganti, Spy×Family, Great Pretender) tratto dal manga best-seller di Sousuke Toka e diretto da Yosuke Hatta. I 23 episodi che compongono la prima stagione completa sono raccolti per la prima volta raccolti in una Limited Edition edita da Anime Factory e Plaion Pictures.

Il Principe Bojji non può udire, parlare o usare una spada e non sembra essere il miglior pretendente per il trono e tutto il regno concorda con ciò. Ma l’incontro con Kage, un’ombra nel pavimento, gli regala il suo primo amico. I due partono per un’avventura densa di pericoli e d’intrighi e, insieme, instaurano un legame in grado di superare ogni avversità… persino diventare re.

Un romanzo di formazione che è anche una meravigliosa storia d’amicizia e fiducia. Visivamente coloratissima e con dei tratti semplici ma profondamente efficaci e riconoscibili. Una lezione sul potere proprio come aveva fatto La spada nella roccia.

Ranking of Kings: l’edizione home video

Il cofanetto Limited Edition Blu-ray della serie anime è canonico rispetto al formato utilizzato solitamente da Anime Factory. Ma si tratta di una confezione più rigida: un cartoncino più solido e un booklet più voluminoso, con tutti gli studi di disegno sui personaggi e sugli ambienti.

In questo caso hanno deciso di concentrarsi maggiormente sul character design e sui fondali che sulle interviste alla parte produttiva e artistica. Si tratta però di un vero e proprio piacere per gli occhi. 76 pagine con schede personaggi, scenografie, disegni preparatori, gallery. Immancabili le 4 Card da collezione ognuna raffigurante uno dei personaggi, molto colorate e d’impatto visivo.

Pochi invece i contenuti speciali digitali: Opening & Ending Textless, WEB Previews e PV.

SPECIFICHE TECNICHE:
Numero Dischi: 4
Durata: 529 minuti (Extra esclusi)
Formato Video: 1.78:1 1920*1080p @23.98fps
Formato Audio: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio
Lingue: Italiano, Giapponese
Sottotitoli: Italiano

Di seguito il video unboxing del cofanetto blu-ray:

