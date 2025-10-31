One Piece – Netflix: tutti i segreti del Set Lego

Pronti a salpare su una nave molto speciale? Il Gruppo Lego è entusiasta di portare l’epica saga di One Piece, l’adattamento live action targato Netflix, in versione mattoncini.

Il momento perfetto per prepararsi all’arrivo della seconda stagione, annunciato per il 10 marzo 2026 su Netflix. Saliamo a bordo della Going Merry, la prima nave della Ciurma di Cappello di Paglia, per attraversare il Mar Orientale.

La serie racconta la storia del giovane e audace pirata Monkey D. Luffy, il cui sogno è trovare il leggendario tesoro di One Piece e diventare il Re dei Pirati. Durante il suo viaggio, Luffy incontra altri pirati, cacciatori di taglie e generali corrotti. Alcuni di loro si rivelano nemici formidabili che deve sconfiggere con astuzia, abilità e (a volte) con i suoi poteri elastici. Nel suo viaggio, Luffy trova anche alleati fedeli come Nami, Roronoa Zoro, Usopp e Sanji, che diventano suoi amici e membri della ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia, e si uniscono alla missione di trovare il tesoro.

Basata sul leggendario e amato manga di Eiichiro Oda, la prima stagione di One Piece ha debuttato nella Top 10 Globale di Netflix per otto settimane, classificandosi al primo posto in 46 Paesi e totalizzando 71,6 milioni di visualizzazioni nei primi quattro mesi. La serie live-action è stata apprezzata in tutto il mondo, ottenendo un punteggio del 95% di gradimento del pubblico su Rotten Tomatoes.

Il Set Lego

La collaborazione tra Lego, Netflix e Tomorrow Studios porta a set ispirati ad alcune delle scene più iconiche tratte dall’East Blue. Inclusi le iconiche minifigure dei membri della ciurma, permettendo ai fan di ricreare le scene più amate. Quello che ci ha colpiti di più: Zoro con le tre spade, di cui una in bocca, fedele alla rappresentazione in tv. Tutti i personaggi inoltre possono cambiare espressione.

La cura maniacale della Going Merry è il risultato del lavoro di un architetto. Come spesso capita in questi Set Lego, ma qui davvero è stato fatto un lavoro encomiabile, dagli arieti dei lati e della prua fino al ponte e alle sue scalinate. Senza dimenticare le vele: issarle dà proprio la soddisfazione di fine lavori costruendo il set e di poter lasciar andare in mare la nave. Abbiamo scelto di mettere Usopp di vedetta vista la sua bravura come cecchino.

La Prua: la Stanza del Capitano

A Prua – quindi la parte anteriore della nave – abbiamo scelto di mettere Luffy e Zoro. C’è il forziere dove tenere il tesoro che via via la Ciurma conquista. In realtà si tratta di qualche reliquia e del cibo. Subito sotto però, alzando il pavimento, si entra nella stanza del capitano, con tutto l’occorrente per organizzare la rotta. Anche se sappiamo quanto Luffy sia collaborativo e sbarazzino.

La porta in questo caso non ha battente e maniglia, rimane aperta come passaggio al sotto-ponte. La chicca è l’àncora. Utilizzabile da buttare in mare, si può poi attaccare al lato della nave come se si appendesse. Per quando si attracca in acque sconosciute.

Il Ponte: la Stiva

Attraversando il ponte, a metà della nave dove abbiamo posizionato Nami, c’è un altro scomparto segreto. Questa volta si tratta della stiva con la scorta di cibo. Tantissima frutta, verdure, carne e anche vari preziosi da poter rivendere al mercato nero. Ci sono proprio le casse piene di leccornie da poter far salire: geniale e pratico.

La Poppa: La Cucina

La Poppa – ovvero la parte posteriore della nave – contiene anche la chicca più assoluta. Si apre in due movimenti ed estrazioni: ciò che appare è la cucina, ovvero il regno di Sanji. Infatti è lì che lo abbiamo voluto posizionare. C’è una cura del dettaglio impressionante con tutto il cibo, le pietanze, gli utensili da cucina per preparare i suoi manicaretti. Senza dimenticare il tavolo che diventa un pratico vassoio per portare i piatti in giro per la Going Merry. Non è tutto: aprendo la Poppa, si possono estrarre due scaffali che contengono altre pietanze e oggetti da cucina. La chicca è la porta, apribile che dà al sotto-ponte della nave.

Di seguito trovate un video e una photogallery che mostrano più chiaramente ciò che vi abbiamo descritto a parole. Siete pronti a salpare con la Ciurma di Cappello di Paglia?