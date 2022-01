Sony rivela la collezione di tutti gli 8 Film di Spider-Man!

Sony tramite Microsoft ha rivelato la Spider-Man 8-Movie Collection. Questa collezione include Spider-Man, Spider-Man 2 e Spider-Man 3 di Tobey Maguire, insieme a The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2 di Andrew Garfield. Ed ovviamente sono inclusi anche Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home di Tom Holland.

Mentre i fan dovranno aspettare alcune settimane prima che l’ultimo Film sia disponibile per la visione in DVD o all’acquisto e noleggio, preordinare il pacchetto darà agli acquirenti l’accesso immediato ai sette film già pubblicati.

“Preordina Spider-Man: No Way Home oggi e goditi la trilogia di Spider-Man, il doppio Film di The Amazing Spider-Man e Spider-Man Homecoming & Far From Home all’istante. Entra in azione con otto Film di Spider-Man, tra cui Spider-Man 1, 2 e 3 (con Tobey Maguire), The Amazing Spider-Man 1 e 2 (con Andrew Garfield) e Spider-Man: Homecoming, Far From Home e No Way Home (interpretato da Tom Holland).”

Il costo della collezione è di 59,99$ per le versioni SD, HD e UHD dei Film.

Ecco la Cover Art della Collezione:

Qui inoltre vi lasciamo ad uno speciale sul Marvel Cinematic Universe!

