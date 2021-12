Werewolf by Night – ecco alcuni nuovi dettagli sullo speciale di Halloween dei Marvel Studios

Un nuovo report ha svelato nuovi dettagli su Werewolf by Night, lo speciale di Halloween in lavorazione per Disney+.

Disney+ ormai ha fornito ai Marvel Studios la piattaforma per espandere il loro Universo oltre le loro pellicole cinematografiche.

Oltre alle tante produzioni annunciate e non, che vedremo nei prossimi anni ci sarà uno speciale di Halloween incentrato su Licantropus (in originale Werewolf by Night). Come era già stato riportato da The Wrap, le riprese dello speciale dovrebbero iniziare a Febbraio 2022 con il titolo di lavorazione “Buzz Cut” mentre l’attore Gael García Bernal (vincitore di un Golden Globe per Mozart in the Jungle) interpreterà il protagonista.

Adesso il sito The Illuminerdi (molto attivo per quanto riguarda le produzioni) ha lanciato un nuovo rumor in cui spiega che questo speciale si focalizzerà sulla versione originale del personaggio, ossia Jack Russell. Secondo tale report, inoltre, nel progetto dovrebbe esordire anche Nina Price (la nipote di Jack Russell) meglio conosciuta come Vampire by Night, una mutaforma in grado di trasformarsi in una vampira al calar del sole e in un lupo mannaro durante le notti di luna piena.

Naturalmente ci teniamo a precisare che al momento si tratta di rumor non confermati, e quindi vi invitiamo a prenderle con le “pinze” finchè non ci saranno delle notizie più certe a riguardo.

Chi è Werewolf By Night?

Per chi non lo conoscesse, Jack Russell a.k.a. Licantropus (il cui nome originale è Werewolf by Night) è un lupo mannaro creato da Roy Thomas, Gerry Conway e Mike Plog nel 1972 che, dopo essere apparso per la prima volta su Marvel SpotlightOn #2, divenne protagonista di una propria testata durata 43 numeri. Ricordiamo, peraltro, che Marc Spector/Moon Knight è stato introdotto proprio sulla pagine di Werewolf by Night #32 di Doug Moench e Don Perlin. Non è chiaro al momento in quale progetto esordirà il personaggio ma non è da escludere una sua possibile introduzione nella serie Moon Knight avente per protagonista Oscar Isaac.