Doctor Strange: In The Multiverse of Madness – Bruce Campbell parla del suo ruolo nel Film

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il Film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange 2 In The Multiverse Of Madness sarà diretto da Sam Raimi e precedentemente fissato per il 25 Marzo 2022 arriverà il 4 Maggio 2022.

In Q&A su Reddit Bruce Campbell ha rivelato di aver girato una parte nel Film in uscita a Maggio:

“Ho girato una scena interessante con un personaggio che è stato amato per anni e… dovremo vedere cosa finirà nel Film. Non so se è ancora lì. È una parte piuttosto interessante”.

Il personaggio così tanto amato potrebbe essere proprio Charles Xavier? O magari lo Spider-Man di Tobey Maguire? Non resta che aspettare l’uscita nelle sale del Film!

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness arriverà al cinema italiani il 4 Maggio 2022.

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah).

