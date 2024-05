Chainsaw Man: un nuovo dato rivela gli impatti finanziari dell’anime

Chainsaw Man è una delle serie anime più famose degli ultimi tempi e tutti gli occhi dei fan sono puntati sul suo futuro. Di fatti l’adattamento anime di successo sviluppato dallo studio di animazione giapponese MAPPA ha dato vita alla prima stagione l’anno scorso, con un sequel che arriverà presto nei cinema.

Infatti le avventure di Denji torneranno con un lungometraggio attualmente in lavorazione, che darà continuità a una serie che è sicuramente diventata un colosso per MAPPA. E attraverso una recente intervista con un ex dirigente di Chainsaw Man, quest’ultimo ha rivelato che il successo finanziario della serie avrà un impatto duraturo sul settore.

La confessione arriva da Makoto Kimura, ex dirigente di Studio MAPPA che ha supervisionato Chainsaw Man come produttore. Non molto tempo fa, Kimura ha lasciato MAPPA per fondare la propria compagnia Blue Rights, e l’incarico lo ha portato ad un seminario locale in Giappone. È stato il loro Cool Japan Fund a chiedere a Kimura di parlare dello stato attuale degli anime e del loro futuro. Quindi il dirigente ha citato Chainsaw Man come esempio. Di seguito riportiamo le sue parole:

“È piuttosto difficile perseguire nuove attività e crescere come azienda in una situazione del genere. MAPPA ha implementato diversi approcci per cambiare questo ambiente e ha elaborato strategie di crescita. Un approccio era ottenere i diritti su un anime attraverso investimenti, e un altro era produrre un anime popolare. Un terzo approccio era perseguire progetti legati agli anime popolari attraverso merchandising, eventi e altro“.

Continuando, Kimura ha sottolineato che Studio MAPPA si è avvicinato a Chainsaw Man con una visione unica. Invece di chiedere allo studio di condividere i costi di produzione tramite un comitato, MAPPA ha fatto un atto di fede finanziando il progetto da solo.

Con Chainsaw Man, erano determinati a cimentarsi in tutti e tre gli approcci descritti con un investimento del 100%. “Avremmo creato, consegnato e venduto prodotti per conto nostro. Restavano diversi problemi, ma si è rivelato un successo finanziario” ha condiviso.

Chiaramente questa scommessa ha dato i suoi frutti per Studio MAPPA, visto quanto è diventato grande Chainsaw Man. Mantenendo i costi interni, MAPPA ha investito più soldi nella serie, ma in cambio non ha dovuto dividere i profitti con un comitato. Per decenni, il modello del comitato di produzione ha dominato l’industria degli anime poiché alleggerisce il peso dei costi di produzione su qualsiasi azienda. Ma man mano che gli anime continuano a crescere, Kimura crede che le produzioni soliste come Chainsaw Man diventeranno sempre più comuni.

Fonte – Comicbook