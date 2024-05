Ufo Robot torna dopo 40 anni con una nuova stagione di Goldrake U

Ufo Robot Goldrake, meglio conosciuta in Italia come Atlas UFO Robot, è un anime televisivo di genere mecha prodotto dalla Toei Animation dal 1975 al 1977 e basato sull’omonimo manga di Gō Nagai. Tutti sono consapevoli che il nome del mangaka appena riportato è tra i più illustri di sempre. E in Italia si è fatto un nome proprio con la serie anime in questione.

Nello stivale infatti, l’anime ebbe notevole successo di pubblico al punto che persino le versioni italiane delle sigle furono fra i singoli più venduti del 1978 con oltre settecentomila copie il primo e oltre un milione il secondo.

E adesso ci sono grossissime novità per tutti i fan di Ufo Robot. Infatti è con grande gioia che riportiamo che a luglio 2024 torna ufficialmente sugli schermi, dopo 40 anni dal suo debutto sul piccolo schermo, una nuova stagione di Goldrake U. Ad annunciarlo è Manga Productions, un’azienda leader nel settore dei contenuti in Arabia Saudita. A supportare questo annuncio, ci pensa proprio il secondo trailer lanciato in quattro lingue: arabo, francese, italiano e inglese sul canale YouTube di Manga Productions.

Altro dettaglio fondamentale è che nel trailer viene presentato tutto il cast che ha lavorato all’anime, insieme ai nuovi personaggi della serie e alle nuove ambientazioni, che comprenderanno proprio l’Italia insieme a molte altre.

Le vicende di questa serie storica basata sui mecha, ha come icona i cosiddetti Goldrake, un robot da battaglia. È il pilota è il principe Duke Fleed, fuggito dal lontano pianeta Fleed, a bordo di uno di questi robot da battaglia, a seguito all’attacco a sorpresa delle truppe del Re Vega, un loro ex alleato.

Le radiazioni di Vegatron feriscono però Duke e distrutto quasi completamente la vita sul pianeta Fleed. Giunto sulla Terra, Duke viene trovato gravemente ferito dal dottor Procton, direttore dell’Istituto di ricerche spaziali, il quale lo accoglie e lo nasconde sotto le mentite spoglie di Actarus, facendolo passare per suo figlio di ritorno da un lungo viaggio. Invece il robot con il suo disco spaziale (Spacer) viene nascosto all’interno dell’istituto, nei cui sotterranei si realizza una sorta di enorme hangar. Quindi Duke Fleed resta nascosto e attende un nuovo attacco perché sa che il re Vega vuole sottomettere tutti gli altri pianeti per annetterli al suo impero.