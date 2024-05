Blue Dragon: un’illustrazione di Toyotaro omaggia il titolo

Dragon Ball è una presenza consolidata da decenni ormai e ultimamente è guidata da un artista veramente talentuoso. Toyotaro ha iniziato la sua carriera con Dragon Ball anni fa disegnando fumetti per i fan, ma in questi giorni supervisiona la serializzazione di Dragon Ball Super. Al momento, l’artista sta prendendo una breve pausa mentre Dragon Ball gode di una pausa, ma questo non gli ha impedito di rendere omaggio all’autore della serie scomparso con un nuovo disegno.

Non molto tempo fa, il sito web ufficiale di Dragon Ball ha pubblicato nuove opere d’arte di Toyotaro, e mette in primo piano Akira Toriyama. Come si può vedere qui sotto, il disegnatore di manga ha realizzato uno sketch di Shu di Blue Dragon. Ed è davvero impressionante vedere Toyotaro replicare lo stile di Toriyama.

Nel disegno, i fan possono dare un’occhiata completa a Shu con il suo abbigliamento abituale. Con i capelli raccolti su, Shu sembra pronto per la battaglia e lo stesso vale per il suo drago. Se la coppia dovesse incontrare Nene in questo modo, beh – potete scommettere che il sovrano del Grand Kingdom sarebbe in per una battaglia disperata. Dopotutto, Toriyama ha dato a Shu un design modesto, ma il ragazzo è tutto tranne che ordinario.

Se non conoscete Shu, dovreste sapere che è stato creato da Toriyama nel dicembre 2006. Il ragazzo era uno dei diversi eroi di Blue Dragon, un videogioco di ruolo supervisionato dal creatore di Final Fantasy. Quando è stato il momento di progettare il gioco, a Toriyama è stato chiesto di supervisionare il progetto, quindi Blue Dragon ha accolto l’artista proprio come Dragon Quest fece decenni prima.

Questo omaggio a Blue Dragon dimostra che Toyotaro sa tutto quando si tratta di Toriyama. Mentre Dragon Quest è noto ai giocatori di tutto il mondo, Blue Dragon è sicuramente un titolo più di nicchia. Tuttavia, l’artista è esperto in tutte le cose Toriyama, e Toyotaro è più desideroso che mai di onorare quel legato.