Doctor Strange: In The Multiverse of Madness – Patrick Stewart parla dei rumor del suo possibile coinvolgimento

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il Film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange 2 In The Multiverse Of Madness sarà diretto da Sam Raimi e precedentemente fissato per il 25 Marzo 2022 arriverà il 4 Maggio 2022.

In un’intervista con Kevin McCarthy di ReelBlend, l’attore Patrick Stewart ha commentato le voci sul suo ritorno come Professor X nel prossimo Doctor Strange: In the Multiverse of Madness .

Ecco le sue parole:

“Non controllo molto i social media, e questo è principalmente dovuto a un problema di tempo. Ma devo dire che, prima di andare a dormire domenica sera, ho avuto un sacco di discussioni con amici e persone che conoscevo appena che mi chiedevano ‘Sei tu quello?! Sei tu?!‘ Beh, ovviamente, ero a casa ad aspettare di guardare un po di Football…quindi come avrei potuto essere io? Non ci resta che aspettare e vedere, dico bene?”

Asked Sir Patrick Stewart about that #DoctorStrange trailer… This was such a fun conversation. We covered a lot about his history with the Picard character. Will post the full version soon. pic.twitter.com/JPPX1KDVYS — Kevin McCarthy (@KevinMcCarthyTV) February 19, 2022

Inoltre l’attore a ComicBook ha detto ironicamente che potrebbe trattarsi di un’imitazione:

“Sai, le persone hanno imitato la mia voce da quando sono salito sul palco 60 anni fa. Quindi non posso essere ritenuto responsabile per quello.”

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness arriverà al cinema italiani il 4 Maggio 2022.

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah).

