Doctor Strange: In The Multiverse of Madness – Ryan Reynolds commenta le voci dell’apparizione di Deadpool nel Film

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il Film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange 2 In The Multiverse Of Madness sarà diretto da Sam Raimi e precedentemente fissato per il 25 Marzo 2022 arriverà il 4 Maggio 2022.

L’attore di Deadpool Ryan Reynolds ha parlato con Variety della sua presunta apparizione in Doctor Strange in the Multiverse of Madness prodotto dai Marvel Studios, durante un tour stampa per promuovere il suo prossimo Film: The Adam Project.

Ecco le sue parole:

“Oh wow, è come la trappola meno nascosta che abbia mai visto in vita mia…Sì, non lo so, io non dovrei davvero, immagino di non dover davvero dire nulla a riguardo, ma in realtà non sono nel Film“.

Ma poi Reynolds ha confermato che non sarà davvero nel Film:

“Davvero, non sono nel film. Lo prometto, non sono nel Film.”

Dovremmo fidarci? In passato è già successo che molti attori mentissero su un loro presunto coinvolgimento in qualche progetto Marvel. Come successo recentemente con Andrew Garfiled che aveva smentito qualsiasi voce sul suo ritorno come Spider-Man in No Way Home.

Non resta che aspettare Maggio per vederese effettivamente Ryan Reynlods ha detto la verità sul suo personaggio!

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness arriverà al cinema italiani il 4 Maggio 2022.

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah).

