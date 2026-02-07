Blue Exorcist entra nella fase finale: il manga va in pausa fino a luglio 2026

Blue Exorcist sta ufficialmente entrando nel suo capitolo conclusivo, e a confermarlo è la stessa Kazue Kato. Per preparare al meglio il finale della storia, l’autrice ha deciso di mettere il manga in pausa fino a luglio 2026, prendendosi il tempo necessario per chiudere il cerchio nel modo giusto.

Per chi segue Blue Exorcist da anni, è uno di quegli annunci che fanno effetto. La serie accompagna i lettori dal 2009, raccontando la crescita di Rin Okumura, un ragazzo impulsivo e imperfetto che scopre di essere il figlio di Satana e decide comunque di diventare un esorcista. Un punto di partenza potente, che nel tempo si è trasformato in una storia molto più complessa, fatta di conflitti interiori, legami familiari difficili e scelte che non hanno mai una risposta semplice.

La pausa non arriva a caso. Negli ultimi archi narrativi, Blue Exorcist ha alzato parecchio la posta, sia sul piano emotivo che su quello narrativo. I personaggi hanno iniziato a fare i conti con verità scomode, tra passato, identità e destino, e tutto lascia pensare che il finale richiederà una costruzione attenta, senza corse inutili. Prendersi una pausa, in questo contesto, sembra una scelta di rispetto verso la storia e verso chi la segue da così tanto tempo.

Non è la prima volta che Kazue Kato si ferma per riorganizzare le idee, e chi conosce il suo lavoro sa quanto tenga alla coerenza del racconto. Blue Exorcist non è mai stato un manga che punta solo all’azione o allo scontro spettacolare: il cuore della serie è sempre stato il percorso dei personaggi, con tutte le loro fragilità.

Sapere che siamo entrati nella fase finale mette addosso una strana sensazione. Da una parte c’è l’attesa, la curiosità di capire come verranno chiuse le tante linee narrative aperte. Dall’altra c’è la consapevolezza che una storia importante sta per salutare i suoi lettori.

Ora non resta che aspettare luglio 2026, prepararsi emotivamente e accompagnare Blue Exorcist fino alla fine del suo viaggio.