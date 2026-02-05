To Your Eternity 3 entra nella fase finale: nuovo trailer, key visual e pausa annunciata

To Your Eternity sta vivendo uno dei momenti più delicati e intensi della sua storia. In queste ore sono usciti una nuova key visual e il terzo trailer promozionale della terza stagione dell’anime tratto dal manga di Yoshitoki Ōima. Materiale che conferma una cosa: la storia sta entrando nella fase finale del Modern World Arc. Episodio dopo episodio, questo arco ha preso una direzione diversa rispetto al passato, mettendo Fushi davanti a una realtà sempre più simile alla nostra e a scelte che pesano molto più di prima.

La terza stagione è partita lo scorso ottobre ed è andata avanti con appuntamento fisso ogni sabato, su due cour consecutivi. Proprio adesso che la trama stava iniziando a stringere il cerchio, è stata però annunciata una breve pausa: l’anime si fermerà per tre settimane a partire dal 31 gennaio e tornerà il 28 febbraio con l’episodio 17, pronta a riprendere il discorso da dove si era interrotto.

Dal trailer si respira un’atmosfera più pesante e introspettiva del solito. Fushi, ancora una volta, si trova a fare i conti con legami, cambiamenti e separazioni, elementi che da sempre sono il cuore della serie e che in questa fase sembrano avere un peso ancora maggiore. Anche la key visual segue questa linea, perfettamente in linea con la fase narrativa che la serie sta attraversando.

Dal punto di vista dello staff, la produzione continua a essere guidata da Sota Yokote come regista, con Kiyoko Sayama nel ruolo di chief director. La composizione della serie è affidata a Shinzo Fujita, mentre il character design è curato da Koji Yabuno. Le musiche, elemento fondamentale dell’identità emotiva dell’anime, sono firmate da Ryo Kawasaki. L’animazione è realizzata dagli studi Drive e STUDIO MASSKET.

Il manga di To Your Eternity è iniziato nel 2016 ed è tuttora ricordato per il suo approccio profondo e spesso doloroso al tema dell’immortalità. Anche nella sua terza stagione, l’anime continua su questa strada, preparando il terreno per una conclusione che si preannuncia intensa e difficile da dimenticare.