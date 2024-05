One Piece: annunciata la pausa speciale del manga

One Piece ha sicuramente dato il meglio di sé in questo ultimo periodo in quando nelle ultime settimane il manga di successo ha scatenato una serie di rivelazioni che ha lasciato i lettori a bocca aperta. Mentre One Piece prosegue il suo atto finale, tutti gli occhi sono puntati su ciò che accadrà al manga. Ma a quanto pare, i fan della serie dovranno aspettare ancora una volta perché il manga andrà in pausa nuovamente, questa volta più breve di quella precedente.

È infatti ufficiale che il manga in questione si prenderà una breve pausa questo mese. Il mangaka Eiichiro Oda merita più che riposo, soprattutto adesso che sta dando tutto se stesso nel disegnare l’arco narrativo finale. One Piece andrà in pausa il 19 maggio, quando normalmente uscirà il numero di Weekly Shonen Jump, ma tornerà il 26 maggio.

Dunque questo vuol dire che tutti i fan di One Piece non potranno leggere il capitolo del manga in questo numero, ma non ce ne sarà uno nuovo nemmeno il 5 maggio, anche se arriverà qualcosa il 12 maggio.

Ma riguardo la pausa di questa settimana, non c’è nulla di cui allarmarsi. Infatti questa è dovuta a uno dei periodi più importanti che coinvolge l’intero Giappone. Stiamo parlando dell’evento noto come Golden Week. La settimana d’oro infatti segna l’arrivo di numerose festività importanti in Giappone, quindi Shueisha concede una pausa ogni anno in questo periodo.

Con queste pause all’orizzonte, i fan di One Piece possono rileggere il manga o recuperare i capitoli che non hanno letto ancora. Tutti i capitoli dell’amato manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda sono disponibili gratuitamente sull’app Manga Plus. L’arco narrativo finale del manga sta arrivando Man mano alla fine dell’arco di Egghead.

Infatti al momento i capelli di paglia si trovano nel mezzo di un buster call in esecuzione, ordinato da Saint Saturn per radere al suolo l’isola del futuro e distruggere il laboratorio di Vegapunk.

Per di più, tutti i cinque astri di saggezza sono scesi in campo e hanno dato prova del loro sconvolgente potere e della loro vera natura. Il capitolo più recente di One Piece però si è concluso con una scioccante rivelazione da parte di Vegapunk, ormai in punto di morte.

