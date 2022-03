The Boys prende in giro The Batman con i nuovi poster

L’account social di The Boys ha rilasciato una serie di immagini promozionali che prendono in giro The Batman, raffigurando tutti i protagonisti della squadra di Butcher con delle grafiche che rimandano ai vari film realizzati negli anni sul Cavaliere Oscuro.

Lo stile del poster di The Batman è ripreso da Kimiko (Karen Fukuhara) che posa al posto del Bruce Wayne di Robert Pattinson, con un messaggio poco gentile nei confronti dei “super”.

Poi c’è Frenchie (Tomer Capone) che prende il posto del Crociato Incappucciato su un poster che cita Batman: The Animated Series, mentre Mother’s Milk (Laz Alonso) posa con la grafica del Batman di Michael Keaton. Hughie (Jack Quaid) riceve il font di Batman Forever, mentre il leader della squadra Butcher (Karl Urban) si vede rappresentato in un poster che tra la scritta e la fotografia è un chiaro rimando a Batman Begins e agli altri film di Nolan.

I poster di The Boys che citano The Batman

Queste immagini promozionali sono state rilasciate nello stesso giorni in cui Amazon ha rilasciato The Boys Presents: Diabolical, uno spin-off animato con almeno un episodio che è canonico con la continuity dello show live-action. Lo show-runner Eric Kripke ha infatti dichiarato a Variety:

“Il finale è canonico, sì. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Non credo che avessimo piani specifici per renderlo di sicuro canonico. Ma ha semplicemente fatto un ottimo lavoro scrivendolo e dirigendolo, che guardandolo, mi sono detto, ‘Questo è sicuramente quello che è successo.’ C’è una certa costruzione del background che permette di capire davvero la relazione tra Homelander e Black Noir e darci una comprensione più profonda prima della terza stagione”.

Oltre a Diabolical, il produttore di Boys Evan Goldberg ha anticipato che potrebbero essere in lavorazione altri potenziali spin-off.

“Stavamo buttando un po’ di idee per lo show live-action. E poi quando è nata l’idea di realizzare lo spettacolo ‘Diabolical’, ci siamo detti, questo è perfetto. E poi abbiamo praticamente derubato ‘Baby’s Day Out.’… Parliamo sempre di spin off . Stiamo lavorando su numerose idee diverse. Alcune non accadranno, altre lo faranno. Ma penso che abbiamo più franchising da fare. Possiamo crescere. Possiamo crescere come Laser Baby”.

The Batman è uscito al cinema il 3 Marzo, mentre la terza stagione di The Boys debutterà su Prime Video a partire dal 3 Giugno.