The Boys Presents: Diabolical – Rilasciato il trailer

Dopo il primo teaser rilasciato qualche settimana fa, ora è stato rilasciato un vero e proprio trailer di The Boys Presents: Diabolical, che potete vedere qui sopra. Nello spin-off animato di The Boys, in arrivo il 4 Marzo su Amazon Prime Video cui ritroviamo volti noti come Patriota, Black Noir e Queen Maeve, insieme a tanti altri nuovi personaggi, protagonisti dei vari corti animati che abbracciano differenti stili di animazione.

La breve sinossi rilasciata con il trailer recita:

Da alcune delle menti più folli e maniacali di Hollywood oggi arriva Diabolical, una raccolta di otto cortometraggi animati irriverenti ed emotivamente scioccanti. Con le storie di Seth Rogen, Kumail Nanjiani, Aisha Tyler e altri, ogni episodio si tuffa fino al gomito nelle fessure invisibili di The Boys Universe.

La serie è composta da 8 episodi che saranno rilasciati in un’unica soluzione sulla piattaforma streaming di Amazon venerdì 4 Marzo. Oltre a Diabolical, un altro spin-off di The Boys è attualmente in lavorazione, incentrato su dei giovani dotati di superpoteri frequenteranno una sorta di università per supereroi sponsorizzata dalla Vought.

The Boys è basata sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, ed è stata sviluppata dall’executive producer e showrunner Eric Kripke. La serie in live-action tornerà su Prime Video il 3 giugno con la terza stagione, che vedrà l’inserimento nel cast di Jensen Ackles, interprete di Soldier-Boy, una “pastiche” di Captain America.

The Boys Presents: Diabolical vede come executive producer Simon Racioppa, Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken F. Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, Loreli Alanís, Chris Prynoski, Shannon Prynoski e Ben Kalina. The Boys presents: Diabolical è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, con Titmouse, Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures.