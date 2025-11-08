Stranger Things: Tales From ’85 – la nuova avventura animata arriva su Netflix nel 2026

Pensavate che con la quinta stagione sarebbe finito tutto? Niente affatto. L’universo di Stranger Things è pronto a espandersi ancora, stavolta con un progetto davvero particolare: Stranger Things: Tales From ’85, una nuova serie animata che porterà di nuovo su Netflix tutta la magia e la nostalgia degli anni ’80.

Ambientata tra la seconda e la terza stagione della serie originale, Tales From ’85 racconterà storie inedite dei protagonisti di Hawkins, andando a colmare quel piccolo vuoto temporale rimasto finora inesplorato. Si tratterà quindi di un viaggio nel passato, ma anche di un modo per scoprire lati nuovi dei personaggi che tutti amiamo.

La serie arriverà nel 2026, anche se Netflix non ha ancora comunicato la data precisa. L’annuncio è arrivato con un video speciale in cui i fratelli Duffer hanno parlato del progetto, spiegando di voler esplorare nuovi aspetti dell’universo di Stranger Things in un formato che il live action non permetterebbe. L’animazione, infatti, offrirà la possibilità di sperimentare di più e di ricreare quell’atmosfera “cartoon” tipica degli anni Ottanta, tra colori saturi, linee retrò e un pizzico di mistero.

Per chi segue la serie sin dagli inizi, Tales From ’85 sarà un vero e proprio tuffo nel tempo. L’idea di tornare a Hawkins, magari con qualche mostro nuovo e una buona dose di musica vintage, è un sogno per i fan che non sono ancora pronti a dire addio a Eleven, Mike, Dustin e compagnia.

E mentre il countdown per la quinta e ultima stagione di Stranger Things è ormai partito, Netflix sembra volerci dire che questo non è affatto un addio, ma solo un nuovo inizio.

Nel 2026 ci aspetta un ritorno al Sottosopra, in versione animata. E qualcosa ci dice che sarà davvero più “stranger” del solito. Preparatevi a riaccendere le luci di Natale e a rispolverare i walkie-talkie: Hawkins sta per tornare più viva che mai.