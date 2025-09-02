Marvel Zombies: il trailer della serie animata horror in arrivo su Disney+

La Marvel ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale di Marvel Zombies, la prima serie animata dell’MCU vietata ai minori che debutterà su Disney+ il 24 settembre 2025. Questa miniserie in quattro episodi rappresenta un momento storico per Marvel Studios Animation, essendo la prima produzione animata classificata TV-MA per contenuti violenti espliciti.

Il trailer ci catapulta immediatamente nell’apocalisse zombie che ha devastato l’universo Marvel. Le scene si aprono con una frase agghiacciante: “Tutti gli Avengers sono morti… e stanno arrivando per noi”. Il footage mostra un mondo distopico dove i nostri eroi preferiti sono diventati mostri famelici, creando un contrasto stridente con l’iconografia classica del MCU.

Bryan Andrews, showrunner e regista della serie, insieme al creatore e sceneggiatore Zeb Wells, hanno dato vita a una visione horror che espande direttamente l’episodio “What If… Zombies?!” del 2021. La serie si distingue per il suo approccio maturo: il rating TV-MA permette ai creatori di non “tirare i pugni” e di essere più hardcore nel mostrare violenza e gore.

Il trailer rivela un cast vocale impressionante che include molte star dell’MCU che riprendono i loro ruoli iconici. Tra i protagonisti troviamo Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Red Guardian), Simu Liu (Shang-Chi), Hailee Steinfeld (Kate Bishop) e Iman Vellani (Ms. Marvel).

Particolarmente intrigante è l’introduzione di Todd Williams nel ruolo di Blade Knight, una versione ibrida tra Blade e Moon Knight che promette di essere uno dei punti focali della serie. I sopravvissuti dovranno affrontare versioni zombie di eroi come Captain America, Hawkeye, Ghost, Abominio, Captain Marvel, Scarlet Witch e Okoye.

Il trailer di Marvel Zombies non nasconde la sua natura violenta: assistiamo a scene di Spider-Man che strappa letteralmente le teste dei zombie, esplosioni di sangue e un’estetica gore che ricorda i migliori film del genere. L’animazione, realizzata da Stellar Creative Lab (lo stesso studio di What If…?), mantiene lo stile visivo riconoscibile ma lo arricchisce con dettagli più crudi e realistici.

La fotografia del trailer mostra paesaggi post-apocalittici dove i sopravvissuti devono attraversare territori devastati, “rischiando tutto per salvare il loro mondo”. L’atmosfera è quella di un road movie distopico dove ogni angolo nasconde una minaccia soprannaturale.

Brad Winderbaum, capo di Marvel Television e Animation, ha chiarito che la serie funziona su due livelli: può essere vista indipendentemente o come continuazione diretta dell’episodio di What If…?. Per chi volesse il “quadro completo”, è consigliabile rivedere l’episodio originale, ma la serie è pensata per essere autoconclusiva.

Originariamente concepita come un lungometraggio animato, Marvel Zombies è stata trasformata in quella che Andrews definisce un “mini-movie event“. Ogni episodio sarà parte di un mosaico narrativo più ampio, promettendo sorprese che cattureranno gli spettatori di guardia.

Il debutto anticipato rispetto alla stagione di Halloween dimostra la fiducia di Disney+ nel progetto. Con la sua combinazione di nostalgia Marvel, horror estremo e animazione di qualità, Marvel Zombies si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’autunno televisivo, pronto a ridefinire i confetti dell’universo cinematografico Marvel in chiave horror.