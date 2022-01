The Boys Presents: Diabolical – Trailer e data di uscita

Prime Video ha ufficializzato la data di uscita di The Boys Presents: Diabolical, lo spin-off animato di The Boys che arriverà sulla piattaforma di streaming targata Amazon il 4 marzo, tre mesi prima dell’esordio della nuova stagione di The Boys previsto per il 3 giugno.

Tutti gli otto episodi di The Boys Presents: Diabolical, della durata di 12-14 minuti, saranno rilasciati in un’unica soluzione.

La serie ha carattere antologico, ed ogni episodio presenterà, oltre ad una storia indipendente, anche il proprio peculiare stile di animazione. Dal trailer possiamo vedere come uno stile di animazione molto classico contrasta con una gag estremamente splatter, come nella migliore tradizione di The Boys, che riprende come concetto alcuni avvenimenti visti alla fine della prima stagione della serie.

Queste storie inedite ambientate nell’universo di The Boys vengono portate in vita da alcune delle menti più creative e geniali dell’intrattenimento di oggi, tra cui Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg e Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland e Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler.

The Boys è basata sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, ed è stata sviluppata dall’executive producer e showrunner Eric Kripke. La serie in live-action, come detto prima, tornerà su Prime Video il 3 giugno con la terza stagione, che vedrà l’inserimento nel cast di Jensen Ackles, interprete di Soldier-Boy, una “pastiche” di Captain America.

The Boys Presents: Diabolical vede come executive producer Simon Racioppa, Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken F. Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, Loreli Alanís, Chris Prynoski, Shannon Prynoski e Ben Kalina. The Boys presents: Diabolical è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, con Titmouse, Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures.