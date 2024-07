Bleach: il nuovo videogioco sarà annunciato all’Anime Expo?

I fan di Bleach potrebbero sintonizzarsi sulle notizie dell’Anime Expo 2024 questa settimana e sentire finalmente parlare di un nuovo videogioco Bleach se le recenti anticipazioni e scoperte si allineano come la gente pensa che faranno. Più specificamente, presto potremmo sentire parlare di qualcosa chiamato “Bleach: Rebirth of Souls”, il titolo di qualcosa correlato alla serie di Kubo che era stato registrato in precedenza e si pensava fosse un nuovo gioco. Qualunque cosa sia pianificata per questo gioco o qualsiasi altra cosa relativa ai giochi Bleach all’Anime Expo sarà affiancata da altri annunci e rivelazioni di Bleach, come un nuovo trailer di Bleach: Thousand Year Blood War Parte 3.

Il marchio in questione è stato scoperto alla fine dell’anno scorso prima di riemergere di nuovo negli ultimi mesi per indicare che qualunque fosse il progetto Bleach, in una certa misura stava facendo progressi. Shueisha è stato colui che ha depositato il marchio e, in base alle classificazioni assegnate a Rebirth of Souls, ci si aspettava che questo sarebbe stato un gioco invece di un anime, un film o qualche altro mezzo.

Questo è successo mesi fa, ma ora abbiamo un’indicazione migliore che Rebirth of Souls potrebbe presentarsi all’Anime Expo 2024. Tite Kubo, il creatore di Bleach, ha twittato il 5 luglio un messaggio dicendo che Bleach sarebbe stato presente in qualche modo all’evento Bandai Namco Summer Showcase 2024 venerdì. Sapevamo già che Bleach in generale sarebbe stato all’Anime Expo, ma questa è la prima volta che è stato confermato che farà parte dell’evento Bandai Namco incentrato sui videogiochi.

“Bandai Namco Entertainment America Inc. ha annunciato oggi il ritorno del panel ‘Summer Showcase’ e altre entusiasmanti attività all’Anime Expo 2024″, ha affermato Bandai Namco riguardo al suo prossimo panel. La società prenderà nuovamente il controllo della Petree Hall con un panel di un’ora con i creatori di giochi il 5 luglio, presentando una programmazione ricca di annunci, rivelazioni e primi sguardi ai giochi anime attesi.”

Il panel avrà luogo alle 17:30. PT venerdì, quindi se qualcosa deve essere annunciato, puoi aspettarti che venga condiviso in quel periodo.

Le notizie più recenti su Bleach relative ai giochi confermati riguardavano il porting per Nintendo Switch e Xbox di Bleach: Brave Souls, un gioco per cellulare che ha quasi 10 anni ormai. Sulla scia delle possibili notizie sulla serie shonen in questione oggi su un nuovo gioco, i fan hanno espresso la speranza che questo sarà un nuovo gioco per console come un combattente nell’arena o qualcosa di simile a Dragon Ball Z: Kakarot.

Fonte – Comicbook