Venom War: coinvolti anche Fantastic Four, Daredevil e… Jeff?!?

Venom War si conferma essere una saga che tocca molteplici angoli del Marvel Universe: gli ultimi tie-in annunciati infatti coinvolgono Fantastic Four, Daredevil e anche Jeff the Landshark!

Oltre alla serie di Venom e alle varie miniserie annunciate, Venom War si comporrà anche di alcuni speciali one-shot: a settembre sarà la volta di Venom War: Daredevil, ad ottobre Venom War: Fantastic Four e a novembre di Venom War: It’s Jeff!

Venom War: Daredevil è scritto da Chris Condon e disegnato da Lan Medina e vede i due Daredevil – ovvero Matt Murdock ed Elektra Nachtios collaborare per combattere una piaga di “zombioti” divoratori di carne che si sono scatenati in città.

NEWS! I wrote VENOM WAR: DAREDEVIL for @Marvel! I’m incredibly excited to be collaborating with Lan Medina on this creepy-crawly one-shot story. Thanks to @lauren_amaro43 for the invite to take this on!https://t.co/xo2F61mCIt pic.twitter.com/aKu6rGnjic — Chris Condon (@ChristophCondon) June 17, 2024

Questo one-shot riunisce le trame dei due Daredevil dopo la miniserie Daredevil: Woman Without Fear di Erica Schultz e Michael Dowling, in partenza questo mese e che, sulla scia della miniserie Daredevil: Gang War, racconta un’avventura solista di Elektra in cui affronta il nuovo Punisher Joe Garrison parallela alle vicende della serie regolare Daredevil di Saladin Ahmed e Aaron Kuder incentrata su Matt Murdock.

DAREDEVIL: WOMAN WITHOUT FEAR #1 (OF 4)

ERICA SCHULTZ (W) • MICHAEL DOWLING (A) • Cover by MAHMUD ASRAR

DAREDEVIL VARIANT COVER BY JOSHUA “SWAY” SWABY

DAREDEVIL VIRGIN VARIANT COVER BY JOSHUA “SWAY” SWABY

HOMAGE VARIANT COVER BY SERGIO DÁVILA • VARIANT COVER BY TRAN NGUYEN pic.twitter.com/xOR29jSXEz — Daredevil ManWithoutFear.com (@manwithoutfear) April 18, 2024

Venom War: Fantastic Four, a differenza dello speciale su Daredevil e di tante miniserie, non sarà incentrato sulla minaccia degli “zombioti” ma su due villain vicini ai Fantastici Quattro che hanno incrociato la strada con Eddie Brock in tempi recenti: Kang il Conquistatore e il Dottor Destino.

Nello speciale scritto da Adam Warren e disegnato da Joey Vasquez, i Fantastici Quattro si scontreranno anche con Red Goblin, alias Normie Osborn, il nipote di Norman, e sul personaggio golden age Flexo, recentemente reinventato come simbionte.

Infine, a novembre sarà la volta di Venom War: It’s Jeff della scrittrice Kelly Thompson e disegnato da Gurihiru. Il team creativo già responsabile dell’Infinity Comic di It’s Jeff è entusiata di continuare la loro collaborazione e di lavorare con alcune sorprendenti guest star.

“COSA STA MANGIANDO JEFF… E COSA STA MANGIANDO JEFF?!? Proprio così, l’evento crossover dell’estate raggiunge finalmente la vera star dei fumetti Marvel: Jeff lo squalo terrestre! Quando la notte di divertimento di Jeff viene interrotta dalla follia della Venom War, il ragazzo più buono della Marvel riuscirà a mantenere la calma? Oppure… cederà alle tentazioni del simbionte e mangerà il cervello di qualcuno?!?! Il team dietro il successo dell’Infinity Comic ci porta una nuova storia over-size del predatore più simpatico del mondo!”.