Venom War: ecco anche Deadpool, Silver Sable e tanti altri

Venom War, l’evento Marvel incentrato sullo scontro tra Eddie e Dylan Brock, continua ad espandersi e coinvolge personaggio come Deadpool, Silver Sable, She-Hulk e Jackpot.

Dopo l’annuncio della miniserie tie-in dedicata a Wolverine, è stata la volta della sua prossima co-star cinematografica Deadpool a venire coinvolta in Venom War.

La miniserie Venom War: Deadpool, disegnata da Rob Di Salvo, vedrà il ritorno al Mercenario Chiaccherone dello scrittore Cullen Bunn, autore di innumerevoli miniserie dedicate al personaggio in passato, tra cui la celeberrima Deadpool Kills the Marvel Universe.

I dettagli sulla storia non sono moltissimi, dato che la sinossi diffusa dalla Marvel recita:

DEADPOOL UCCIDE… UNA PIAGA SIMBIONTE?! Il Mercenario Chiaccherone ha fatto il passo più lungo della gamba: un’orda di ZOMBIOTI famelici! Chi è che Wade non ha mai coglionato abbastanza da dargli una mano? CULLEN BUNN, lo sceneggiatore di DEADPOOL più amato dai fan, è tornato per un nuovo caos mercenario!

Coming in August: Venom War: ZOMBIOTES #2 of 3 An unlikely team of She-Hulk, Hellcat, and Shocker need to keep the zombie symbiotes at bay! pic.twitter.com/LJk8V3NKnz — TheVenomSite (@thevenomsite) June 13, 2024

Non si tratta dell’unico personaggio celebre alle prese con gli Zombioti: nel numeri 2 rispettivamente di Venom War: Zombiotes e Venom War: Spider-Man, vediamo come un gruppo composto da She-Hulk, Hellcat e Shocker debba lottare con i cadaveri rianimati dai simbioti, così come Mary Jane Watson, nella sua nuova identità di Jackpot, corra in aiuto di Spider-Man (riunito al simbionte originale di Venom) per combattere la minaccia.

Coming in September! Venom War: Spider-Man #2 of 4 While Eddie Brock and Dylan Brock fight over control of the symbiote, it’s bonded back to Peter Parker who teams up with Jackpot aka Mary Jane! pic.twitter.com/FxxT3SwltC — TheVenomSite (@thevenomsite) June 11, 2024

E un’altra donna del pantheon di personaggi legati a Spider-Man sarà protagonista di un’avventura personale nel corso di Venom War: Silver Sable, la glaciale cacciatrice di taglie symkariana, è infatti la protagonista di Venom War: Lethal Protectors. In questa miniserie scritta da Sabir Pirzada e disegnata da Luca Maresca, Sable dovrà fare squadra con gli storici cinque simbionti della Fondazione Vita:

UNISCITI ALLA VENOM WAR! Sable ha messo insieme una nuova squadra di mercenari iper-letali: (REDATTO) per rubare (CLASSIFICATO). A ostacolarli? ZOMBIOTI assetati di sangue. È ora di combattere il fuoco con il fuoco, scatenando i simbionti della Life Foundation – SCREAM, RIOT, AGONY, LASHER e PHAGE – contro i loro nemici!

Coming in September: Venom War: Lethal Protectors #1 of 3 Silver Sable has a new team to steal SOMETHING but the zombiote hoard are in their way! Better unleash Scream, Riot, Agony, Lasher, and Phage! pic.twitter.com/u6Y9YL3R4L — TheVenomSite (@thevenomsite) June 12, 2024