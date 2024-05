Esplode la Venom War: Spider-Man, Black Widow, Carnage e anche gli zombie in prima linea

Preannunciata fin dall’inizio dell’attuale gestione del personaggio da parte di Al Ewing (ed introdotta da uno speciale con protagonista Black Widow), ad agosto negli Stati Uniti esplode la Venom War!

Ewing, maestro nella pianificazione di trame epiche, ha gettato le basi per Venom War fin dall’inizio della sua attuale run di Venom. Di portata sconfinata, la serie ha seguito Eddie Brock e suo figlio Dylan in percorsi distinti come eroi simbionti. Ma dopo che entrambi hanno avuto terrificanti visioni del futuro, si rendono conto che solo uno di loro può essere Venom. La loro faida tra padre e figlio diventerà un problema per tutti, poiché i personaggi simbionti del passato e del presente saranno costretti a schierarsi da una parte o dall’altra!

Lo sceneggiatore ha spiegato così i suoi piani:

“È questo l’obiettivo che ci siamo prefissati fin dall’inizio di questa odissea simbionte selvaggia e fuori dagli schemi: il fatidico confronto tra padre e figlio! E chi meglio del mio vecchio amico Iban Coello può portare sulla pagina questa epopea tutta azione? Te lo assicuro, Credente: questa è violenza venomiana veemente e variegata come mai si era vista, e solo un ospite potrà indossare il simbionte quando il polverone si sarà posato! Chi sarà?”

Ecco cosa i fan possono aspettarsi ad agosto!

VENOM WAR #1 (DI 5)

di Al Ewing e Iban Coello

L’ultimo Venom rimasto! Il simbionte Venom si è legato sia a Eddie Brock che a suo figlio Dylan in momenti diversi. Ora entrambi i Brock sono in lotta tra loro, determinati a diventare l’unico, vero Venom! Padre contro figlio in una resa dei conti che minaccia di spaccare il mondo! È una battaglia per il ‘Biote’ come non l’avete mai vista!

🕸️ VENOM #36 Another Dylan Brock is on a mission to make sure things go the way they’re supposed to. That’s right — Old Man Venom jumps through time to guarantee the correct victor in the Venom War — starting with a jaunt that takes him right into Spider-Man’s history. pic.twitter.com/QazobbPjq7 — Marvel Entertainment (@Marvel) May 20, 2024

VENOM #36

di Torunn Gronbekk e CAFU

La Venom War continua a infuriare! Mentre scoppia la guerra padre-figlio tra Eddie e Dylan Brock, un altro Dylan Brock è in missione per assicurarsi che le cose vadano come devono andare. Ed è un Dylan Brock più anziano. Proprio così: Old Man Venom sta saltando nel tempo per assicurarsi il corretto vincitore della Venom War, iniziando con un viaggio che lo porta direttamente nella storia di Spider-Man!

VENOM WAR: SPIDER-MAN #1 (DI 4)

di Collin Kelly & Jackson Lanzing e Greg Land

Lo Spider-Man in Black! Eddie Brock vuole il simbionte, Dylan Brock vuole il simbionte… ma si stanno dimenticando del primo ospite ad aver indossato il nero… Peter Parker! Proprio così: Spider-Man è tornato a vestire di nero e questa volta gli piace come gli calza! Forse il vincitore della Venom War potrebbe essere l’originale!

🕸️ VENOM WAR: CARNAGE #1 As Dylan and Meridius rally their troops, Carnage has plans of his own. Could they involve the new deadly-to-symbiotes weapon he discovered in ‘Carnage’ #8? It’s a new chapter of Carnage just as blood soaked as you would hope. pic.twitter.com/xoBXyheqoM — Marvel Entertainment (@Marvel) May 20, 2024

VENOM WAR: CARNAGE #1 (DI 3)

di Torunn Gronbekk e Pere Pérez

Non c’è guerra senza Carnage! Mentre Dylan e Meridius radunano le loro truppe, Carnage ha i suoi piani. Potrebbero coinvolgere la nuova arma letale per i simbionti che ha scoperto in Carnage #8? E da che parte starà alla fine? È un nuovo capitolo di Carnage, ricco di sangue come potreste augurarvi!

VENOM WAR: VENOMOUS #1 (DI 3)

di Erica Schultz e Luciano Vecchio

La Vedova Nera Velenosa! Black Widow e il suo simbionte appena addestrato si lanciano nella Venom War e scelgono da che parte stare! Fresca della nuova conoscenza acquisita nel one-shot Black Widow: Venomous, la Vedova inizia a indagare sugli orribili esperimenti che Alchemax sta conducendo sulla base del suo programma di simbionti… ma non è l’unica! Anche il vecchio compagno di squadra di Natasha ai tempi dei Secret Avengers, ora noto come Agente Anti-Venom, è sul caso!

🕸️ VENOM WAR: ZOMBIOTES #1 As the two Venoms face off, a darker strain of symbiote slithers across New York City, one that can reanimate the dead and turn the living into an engine of mindless hunger with just one bite! Zombie symbiotes making… symbiote zombies. 👀 pic.twitter.com/7whAs6HAEg — Marvel Entertainment (@Marvel) May 20, 2024

VENOM WAR: ZOMBIOTES #1 (DI 3)

Scritto da Cavan Scott e Juan José Ryp

Morti o vivi? O entrambi? Mentre i due Venom si affrontano, un ceppo più oscuro di simbionte si è insinuato nella città di New York… in grado di rianimare i morti e di trasformare i vivi in un motore di fame insensata con un solo morso! Proprio così: simbionti zombie che creano zombie simbionti! E voi pensavate che prima gli piacesse mangiare cervelli!