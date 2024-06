One Piece: Kid Kuma debutta nell’anime e anticipa il suo passato

L’anime di One Piece si sta preparando per la prossima fase principale dell’Arco Egghead, e gli ultimi episodi della serie hanno condiviso il primo sguardo al passato di Bartholomew Kuma. Anche se finora l’obiettivo principale dell’Arco di Egghead è quello di salvare Vegapunk dal Governo Mondiale, allo stesso tempo Rufy e i Cappelli di Paglia stanno cercando di fuggire dal laboratorio dell’isola. Ma ora i fan faranno meglio a prepararsi a una delle vicende più emozionanti dell’arco.

Ora che Jewelry Bonney è sempre più vicino alle risposte, sta per imparare moltissimo su suo padre. Bonney è tornata in scena proprio nell’arco di Egghead con l’obiettivo di eliminare Vegapunk per tutti gli esperimenti che ha condotto su suo padre. E nel momento più propizio ha attaccato lo scienziato per scoprire che stava nascondendo un segreto. Ma dato che lo scienziato si rifiutava di rivelare il motivo per cui aveva condotto gli esperimenti servendosi d Kuma, Bonney trova una versione gigante dell’abilità di trasferimento del dolore di Kuma all’interno del laboratorio di Vegapunk. Toccando questa grossa zampa, Bonney inizia a vedere nei ricordi di Kuma il suo passato e da qui inizia a sbloccare il tragico passato di Kuma.

Il tutto comincia a partire dall’episodio 1106 di One Piece, che segue l’attacco di Bonney su Vegapunk e in seguito lei tocca la zampa d’orso rimasta di Kuma. All’inizio è un po’ difficile per lei connettersi ad esso, e presto si tuffa in quello che si rivela essere il ricordo di Kuma. È qui che i fan conoscono Kuma da bambino. In questa vase della sua vita, ha davvero vissuto l’inferno visto che è stato incatenato e picchiato dai draghi celesti.

Non sarà l’unico momento che si vedrà nell’anime del passato di a Kuma visto che One Piece approfondita molto più nel profondo la storia tragica di Kuma attraverso gli occhi di Bonney. Poiché l’attuale Kuma sembra combattere in tutto il mondo per una missione sconosciuta, tutti questi elementi si incroceranno nei prossimi mesi. I fan scopriranno di più su questo momento chiave del passato che Bonney, Kuma e Vegapunk condividono prima che l’arco raggiunga il suo punto più alto.

Fonte – Comicbook