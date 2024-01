One Piece: il manga svela perché Kuma ha salvato i Cappelli di Paglia

Il manga di One Piece si sta preparando al momento più entusiasmante dell’Arco di Egghead capitolo dopo capitolo. Lo si può immaginare perché i momenti finali del capitolo 1102 ha portato i fan alla conclusione del flashback legato alla vita di Bartholomew Kuma. E con il presente articolo vogliamo riportare la ragione per cui l’ex membro della Flotta dei Sette ha salvato e quindi protetto i Cappelli di Paglia durante gli eventi dell’Arcipelago Sabaody.

One Piece ha esplorato maggiormente il passato di Kuma e Jewelry Bonney con i nuovi capitoli attraverso un lungo flashback. Tutti i fan hanno potuto scoprire molti aspetti della vita di Kuma, che non ha mai rivelato nulla sul suo conto. Eiichiro Oda ha sicuramente scritto una delle storie più emozionati e struggenti di sempre.

Ora tutti i fan sono consapevoli del fatto che Kuma in passato ha rinunciato fondamentalmente alla sua vita e al libero arbitrio per diventare l’arma del Governo. Ma lo ha fatto esclusivamente per salvare Bonney dalla malattia incurabile che aveva ereditato dalla madre. Il nuovo capitolo offre uno sguardo finale ai pensieri e alle azioni di Kuma prima di diventare un’arma a tutti gli effetti, stando alle condizioni di Saturn. E con sorpresa si scopre che Kuma ha tenuto sotto controllo le azioni di Rufy prima di dirigersi nel Nuovo Mondo. E ha salvato i Cappelli di Paglia nell’Arcipelago Sabaody perché credeva che Rufy sarebbe diventato il salvatore del mondo in futuro.

Il capitolo 1102 di One Piece rivela nel flashback di Kuma che stava tenendo traccia delle azioni di Bonney, sulla via di diventare un pirata. Ma allo stesso tempo era rimasto sorpreso dal figlio di Dragon. Kuma credeva nel Dio del Sole Nika, e le abilità della gomma di Rufy gli ricordavano questa figura. Dopo essere rimasto impressionato anche dai compagni di Rufy a Thriller Bark, viene poi rivelato che è rimasto semplicemente sorpreso nello scoprire che Rufy e i Cappelli di Paglia hanno attaccato un Drago Celestiale e hanno promulgato tradimento contro il Governo Mondiale.

Mentre il flashback continua, si scopre che Kuma era molto consapevole del fatto che Rufy e il suo equipaggio non fossero pronti per il Nuovo Mondo in quel momento. Sapendo che il suo tempo era limitato, credendo nel futuro di Bonney e Rufy salva cappello di Paglia e la sua ciurma perché vedeva in loro i salvatori del mondo. Il flashback più straziante di sempre si conclude con Kuma che dice a Vegapunk, prima che azionasse la processo di soppressione totale del libero arbitrio di Kuma, che secondo lui Rufy sia Nika.

Fonte – Comicbook