The JOJOLands: Araki parla di come il Cubismo abbia influenzato il suo stile di disegno

The JOJOLands è la nona parte del franchise più amato e famoso di sempre e dimostra l’intramontabile voglia di Araki di lavorare. Per quanto riguarda la serie anime invece, dopo la conclusione dell’adattamento anime di Stone Ocean, al momento non si sa quale sarà il prossimo capitolo de Le bizzarre avventure di JoJo a debuttare sul piccolo schrmo. Nonostante questo, il mangaka Hirohiko Araki ha lavorato costantemente sull’ultima trama del manga, The JOJOLands. Parliamo della nona parte del franchise e questa presenta due nuovi Joestar, ossia Jodio e Dragona. I fratelli hanno già partecipato ad alcune avventure, e con il presente articolo vogliamo riportare che Araki ha recentemente discusso di come il “Cubismo” abbia contribuito a forgiare questo nuovo mondo.

Al momento The JOJOLands sta avendo molto successo tra i lettori fan della serie. Tuttavia ci vorrà del tempo prima di vedere The JOJOLands adattato in una serie anime. Se il franchise dovesse continuare a seguire il materiale originale, il prossimo adattamento sarebbe Steel Ball Run, che seguiva le avventure di Jolyne Cujoh e i personaggi di Stone Ocean.

In una recente intervista televisiva, il mangaka di JoJo, Hirohiko Araki, ha parlato del cubismo e di come questo abbia contribuito a forgiare la sua estetica: “Quindi, per coincidenza, non correlato alla mostra sul cubismo del Centro Pompidou di Parigi, mi è capitato di disegnare in uno stile cubista per il mio lavoro in corso” dice il mangaka. Durante l’intervista ha portato con sé anche una copia del manga per mostrare una pagina in particolare. Questa mostra il momento in cui un nemico attacca, dimostrando di essere in grado di trasformarsi in cielo. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Araki aggiunge che voleva disegnare una scena con voli, uccelli e nuvole sullo stesso piano, ma con una persona al suo interno. E mentre disegnava, ha pensato che assomigliasse al cubismo. E proprio mentre lo stava facendo, gli è stato chiesto di essere presente alla lezione.

Inoltre il mangaka ha discusso di come l’ultimo capitolo del manga Le bizzarre avventure di JoJo tragga grande influenza dal cubismo. Infatti è possibile notarlo dalle nuvole e dagli edifici. E Araki ammette di essere stato influenzato da questo stile. “È abbastanza difficile disegnare in questo stile fondendo l’ambiente con le nuvole. Davvero impegnativo. Ho solo pensato che somigliasse al cubismo ma non era davvero pianificato” conclude il mangaka.

