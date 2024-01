X-Men ’97: in arrivo il prequel a fumetti della serie animata

In vista della serie animata X-Men ’97 prodotta da Marvel Studios, in arrivo su Disney+ nel corso del 2024, Marvel Comics ha annunciato anche il fumetto X-MEN ’97, una serie di 4 numeri in uscita a fine marzo creata in stretta collaborazione con gli showrunner che servirà come storia di introduzione alla serie televisiva. La serie sarà scritta da Steve Foxe (DEAD X-MEN, DARK X-MEN) e disegnata da Salva Espín, già autori di X-MEN ’92: HOUSE OF XCII, la miniserie che rileggeva l’era krakoana degli X-Men trasportandola nella realtà della serie animata degli anni ’90, che sarà ufficialmente proseguita in X-Men ’97.

In questo preludio ufficiale, scoprirete cosa hanno fatto Tempesta, Jubilee, Wolverine e il resto dell’amato cast degli X-Men degli anni ’90 nel periodo precedente al loro ritorno! Le sorprendenti rivelazioni qui contenute conducono direttamente all’attesissima nuova serie: i fan non vorranno perdersela!

The X-Men are back – and the ‘90s have never looked better!

In the official prelude comic to Marvel Studios’ X-Men ’97, discover what Storm, Jubilee, Wolverine and the rest of the ’90s X-Men have been up to in the time before their return. Read more: https://t.co/sbiAmQNiPR pic.twitter.com/xcs6hGPCMS

— Marvel Entertainment (@Marvel) December 21, 2023