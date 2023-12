Kid Venom di Taigami ottiene la sua miniserie

Il futuro di Kid Venom nell’Universo Marvel è arrivato: dopo il suo debutto in DEATH OF THE VENOMVERSE, l’acclamato creatore di manga Taigami continua la sua visione di KID VENOM in una miniserie di quattro numeri in uscita ad aprile.

All’inizio di quest’anno, i lettori hanno assistito alla nascita di una nuova leggenda del simbionte nelle pagine della serie DEATH OF THE VENOMVERSE. Ambientata nel Giappone del X secolo, la storia raccontava di un giovane eroe di nome Kintaro che proteggeva il suo villaggio da misteriosi attacchi di simbionti abbracciando un simbionte tutto suo! Questo serial sarà quindi raccolto nello speciale KID VENOM: ORIGINS, in uscita a gennaio.

Legandosi a una nuova entità simbionte, chiamata Clinter, Kintaro ha acquisito le sue nuove e selvagge abilità come Kid Venom. Ora, il viaggio di Kid Venom prenderà una piega drammatica più profonda nel mito Marvel quando attraverserà l’attuale universo 616 nella miniserie in uscita questo aprile!

Looks like my cover to KID VENOM: ORIGINS # 1 has been announced. Very cool character design. In stores November 20th. pic.twitter.com/Td5vdxKS9t — Taurin Clarke (@Muaadib) November 14, 2023

Giappone, 977. Kid Venom ha reso nota la sua presenza ai simbionti malvagi che prendono in ostaggio persone e creature… ma chi altro ha messo gli occhi su Kintaro e il suo simbionte? Il mondo di Kid Venom si espande con la rivelazione di nuovi personaggi e pericoli!

A proposito dell’introduzione di questo personaggio nell’Universo Marvel, Taigami ha dichiarato:

“È un onore. Ero un grande fan dell’Universo Marvel fin da quando andavo a scuola, quindi mi sembra irreale che i personaggi e le storie che ho ideato facciano parte di quell’Universo, e ancora non riesco a crederci!

Kid Venom è basato su un one shot che ho inviato per un concorso manga che Shonen Magazine e Marvel hanno tenuto nel 2018. Una delle regole del concorso era [usare un tema o un personaggio della Marvel e scrivere e disegnare un primo episodio per una nuova serie], e il tema che ho scelto è stato il simbionte.

La cosa successiva che ho pensato è stata chi sarebbe stato il miglior ospite per un simbionte. C’erano già molti Venom e c’erano abbastanza varianti, quindi ho pensato che doveva essere qualcosa di totalmente nuovo per essere riconosciuto. In Giappone esistono diversi racconti popolari famosi, come “Momotaro” e “Urashimataro”. Tra questi, c’è la storia di ‘Kintaro’.

La leggenda narra di un ragazzo forte che vive con la madre sul monte Ashigara. In seguito viene assunto da Minamoto Yorimitsu, un samurai di alto rango, e sconfigge molti yokai. In seguito, diventa uno dei quattro samurai di Minamoto Yorimitsu. Questa storia è un mix di folklore e di storia dell’epoca Heian del Giappone. Così, quando ho unito il simbionte alla leggenda di Kintaro, è nato KID VENOM.“